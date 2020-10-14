Конфликт Армении с Азербайджаном. Что важно знать

В последующие дни бои на линии соприкосновения продолжились. Обе стороны заявляли об уничтожении бронетехники, артиллерии и беспилотников противника. В Баку также говорили о взятии нескольких стратегически важных высот в районе села Талыш; в НКР утверждали, что отбили атаку противника.

Нагорный Карабах ввел военное положение. Глава непризнанной республики Араик Арутюнян объявил всеобщую мобилизацию лиц старше 18 лет.

9 октября на переговорах в Москве были достигнуты договоренности о прекращении огня, но почти сразу после вступления в силу режима стороны обвинили друг друга в его срыве.

Как отреагировало международное сообщество

МИД России 27 сентября призвал стороны немедленно прекратить огонь и приступить к переговорам для стабилизации ситуации. В телефонном разговоре с премьером Армении Владимир Путин заявил, что необходимо прекратить военные действия и избежать дальнейшей эскалации конфликта.

Турция поддержала в конфликте Азербайджан. Ее президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что мир вернется в регион только тогда, когда «Армения оставит оккупированные азербайджанские территории».

США, страны Европы и НАТО осудили эскалацию конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе.

Лидеры России, США и Франции, стран — сопредседателей «минской группы» ОБСЕ, курирующей мирное урегулирование карабахского конфликта, 1 октября выпустили совместное заявление. Они призвали стороны к немедленному прекращению огня и возвращению к переговорам без предварительных условий.

14 октября глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Москва считает правильным направить в регион военных наблюдателей из России, но последнее слово должно остаться за Баку и Ереваном.

Когда обострился конфликт

Конфликт между двумя странами обострился в июле 2020 года, когда военные начали обстреливать позиции друг друга на границе. Армения и Азербайджан выдвинули взаимные обвинения в нарушении режима прекращения огня. На протяжении последних двух недель конфликт интенсифицировался: стороны обменивались ударами с применением тяжелого вооружения с потерями в армиях обеих стран.

Противостояние из-за Нагорного Карабаха длится между Ереваном и Баку почти 30 лет. Этот регион, чье население составляют преимущественно армяне, провозгласил независимость от Азербайджана в 1991-м. С 1992 по 1994 год тот пытался вернуть его под свой контроль, однако в итоге страны договорились о прекращении огня.

К этому моменту армянские формирования контролировали в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую АО и отделяли регион от территории самой Армении: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский — полностью, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% территории на северо-западе Нагорного Карабаха.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику, а на линии разграничения происходят конфликты.

Что будет дальше

Нынешняя эскалация — самая серьезная с войны 1992–1994 годов, констатировал в разговоре с РБК глава департамента оборонных исследований Armenian Research & Development Institute (ARDI) Леонид Нерсисян. «Фактически речь идет о полномасштабной войне: конфликт проистекает не в режиме локальных столкновений, а проходит по всей линии соприкосновения», — отметил он. По словам Нерсисяна, существует два сценария развития событий. Первый, наиболее вероятный, предполагает свертывание боевых действий, в том числе из-за давления третьих игроков, не желающих эскалации, считает он. Впрочем, нельзя исключать и другой сценарий, при котором конфликт может выйти из-под контроля. «Сохраняется риск эскалации и вовлечения в конфликт территории Армении, а также не исключено, что и третьих игроков, в частности Турции», — отметил эксперт. «Мы видим, что Анкара еще с июльской эскалации очень активно внедрилась в нагорно-карабахский конфликт и от уровня губернаторов до уровня чиновников звучат призывы оказать помощь Азербайджану и отомстить Армении», — пояснил Нерсисян.

Несмотря на столкновения, стороны едва ли обладают ресурсами для полномасштабной и долгосрочной войны, сказал РБК старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин. «Хотя экономика Азербайджана довольно стабильна, перспектива военных действий по всей протяженности границы до победного конца — очень затратное предприятие с точки зрения и людских ресурсов, и финансовых затрат», — полагает он. Таким образом, считает эксперт, нынешние действия Баку, скорее всего, преследуют тактические цели, а именно возвращение части территорий Азербайджана. «Министерство обороны страны сообщает, что удалось вернуть до десяти сел в азербайджанских районах, которые были под контролем Армении», — обратил внимание он.

Тем не менее риски продолжения конфликта остаются актуальными, убежден Притчин. Во-первых, масштаб военной мобилизации сторон приобрел довольно внушительный характер. Во-вторых, опасность эскалации повышает недопустимость каждой из сторон выглядеть проигравшей в конфликте, добавил он. «В частности, успехи, о которых рапортует Азербайджан, не могут остаться без ответа со стороны Армении и ее попыток вернуть эти территории и нанести противнику ощутимый ущерб», — отметил Притчин. Правительству Армении важно «отыграться» за операцию Азербайджана, учитывая сложное положение нынешнего руководства страны на внутриполитической арене.

«Что касается третьих сторон, очевидно, что Турция готова оказывать поддержку Азербайджану и наращивать свое влияние в Кавказском регионе. Россия же оказывается в сложной ситуации, так как является ключевым игроком как в контексте трехстороннего формата урегулирования нагорно-карабахского конфликта (Россия — Армения — Азербайджан), так и в формате ОБСЕ, где стороны пытаются выработать компромиссы при поддержке Франции и США», — отметил Притчин. Кроме того, у Москвы сейчас нет прямых рычагов воздействия на стороны, уточнил он.