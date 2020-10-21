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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Армения заявила о сбитом самолете ВВС Азербайджана

Фото:Reuters
Фото: Reuters

Минобороны Армении сообщило о сбитом азербайджанском самолете в районе конфликта на территории Нагорного Карабаха. Об этом заявила представитель ведомства Шушан Степанян.

«Подразделения ПВО Армии обороны Арцаха (Нагорного Карабаха.— РБК) на южном направлении около 8:30 сбили самолет противника», — говорится в сообщении.

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В Минобороны Азербайджана эту информацию опровергли. В Facebook пресс-службы министерства говорится, что сообщения армянской стороны о якобы сбитом азербайджанском военном самолете «являются ложными и очередной выдумкой».

Стороны неоднократно обвиняли друг друга в распространении недостоверной информации. Так, накануне в Баку заявили, что Армения выпустила ракеты в направлении стратегического нефтепровода Баку — Новороссийск, владельцем большей части которого выступает российская государственная компания «Транснефть». Как сообщили в Генеральной прокуратуре Азербайджана, армянские ракеты были сбиты силами ПВО азербайджанской армии, однако некоторые части упали на расстоянии 250 м от нефтепровода Баку — Новороссийск, проходящего через село Ситальчай Хызинского района. Ереван назвал эти утверждения абсолютной ложью.

Военные действия в Нагорном Карабахе возобновились в конце сентября.

Армения и Азербайджан дважды договаривались о перемирии, однако после этого вновь поступали сообщения об обстрелах.

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История нагорнокарабахского конфликта

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.

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