Армения заявила о сбитом самолете ВВС Азербайджана

Фото: Reuters

Минобороны Армении сообщило о сбитом азербайджанском самолете в районе конфликта на территории Нагорного Карабаха. Об этом заявила представитель ведомства Шушан Степанян.

«Подразделения ПВО Армии обороны Арцаха (Нагорного Карабаха.— РБК) на южном направлении около 8:30 сбили самолет противника», — говорится в сообщении.

В Минобороны Азербайджана эту информацию опровергли. В Facebook пресс-службы министерства говорится, что сообщения армянской стороны о якобы сбитом азербайджанском военном самолете «являются ложными и очередной выдумкой».

Стороны неоднократно обвиняли друг друга в распространении недостоверной информации. Так, накануне в Баку заявили, что Армения выпустила ракеты в направлении стратегического нефтепровода Баку — Новороссийск, владельцем большей части которого выступает российская государственная компания «Транснефть». Как сообщили в Генеральной прокуратуре Азербайджана, армянские ракеты были сбиты силами ПВО азербайджанской армии, однако некоторые части упали на расстоянии 250 м от нефтепровода Баку — Новороссийск, проходящего через село Ситальчай Хызинского района. Ереван назвал эти утверждения абсолютной ложью.