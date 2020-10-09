Лукашенко попросил не сравнивать ситуации в Белоруссии и Киргизии

Протесты в Киргизии начались 5 октября после объявления результатов парламентских выборов. Из 16 участвовавших в голосовании партий 7-процентный барьер смогли преодолеть только четыре. Митингующие не согласились результатами выборов и потребовали повторных выборов.
Протестующим удалось добиться освобождения экс-президента страны Алмазбека Атамбаева из СИЗО, а также других бывших чиновников.
6 октября подал в отставку премьер-министр страны Кубатбек Боронов. Парламент страны большинством голосов поддержал кандидатуру экс-депутата Садира Жапарова на пост премьера. Однако позднее четыре оппозиционные партии выдвинули на пост премьера лидера партии «Реформа» Омурбека Бабанова. 9 октября президент страны Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке Боронова и всего правительства. Министры будут исполнять обязанности до формирования нового кабмина.
Кроме того, оппозиция сформировала в стране два координационных совета. Лидер партии «Чон казат» Максат Мамытканов заявил, что второй совет был сформирован в связи с несогласием с кандидатурой Жапарова на пост премьера.
9 октября в Бишкеке ввели режим ЧП до 21 октября, президент ввел в столицу войска. На время действия режима в городе создана комендатура во главе с замглавы МВД Алмазбеком Орозалиевым. Она сможет вводить комендантский час, запрет на проведение массовых мероприятий и другие меры.
В Белоруссии протесты начались 9 августа после обнародования предварительных результатов президентских выборов. На них, по данным ЦИК, победил Лукашенко. Однако протестующие не согласились с результатами и считают, что на выборах победила единый кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. Белорусская ЦИК признала выборы состоявшимися. Как отмечал Лукашенко, повторные президентские выборы невозможны, а также утверждал, что фальсификации с результатом более 80% голосов «не может быть.
Президент России Владимир Путин также признал выборы в Белоруссии состоявшимися. Он был одним из первых, кто поздравил Лукашенко.