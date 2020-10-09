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Протесты в Киргизии ,  
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Лукашенко попросил не сравнивать ситуации в Белоруссии и Киргизии

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: president.gov.by)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил не сравнивать события в стране с ситуацией в Киргизии. Об этом он заявил в ходе совещания по актуальным вопросам во Дворце Независимости, сообщает БелТА.

По словам Лукашенко, в последнее время часто сравнивают протесты в Белоруссии и «успешный переворот» в Киргизии. «Должен заметить, что это абсолютно непрофессиональное сравнение, и нам не следует проводить здесь параллели», — сказал президент Белоруссии.

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Сооронбай Жээнбеков

Лукашенко заявил, что по сравнению с центральноазиатской республикой ситуация в Белоруссии осталась стабильной благодаря «вертикали власти». «Там этой вертикали нет. Это то, к чему стремятся некоторые политики в Беларуси», — отметил глава государства.

По его словам, у президента в Киргизии нет никакой власти. «У них ситуация примерно середины 90-х годов в Беларуси», — сказал Лукашенко.

Протесты в Киргизии начались 5 октября после объявления результатов парламентских выборов. Из 16 участвовавших в голосовании партий 7-процентный барьер смогли преодолеть только четыре. Митингующие не согласились результатами выборов и потребовали повторных выборов.

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Фото:Табылды Кадырбеков / Sputnik / РИА Новости

Протестующим удалось добиться освобождения экс-президента страны Алмазбека Атамбаева из СИЗО, а также других бывших чиновников.

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6 октября подал в отставку премьер-министр страны Кубатбек Боронов. Парламент страны большинством голосов поддержал кандидатуру экс-депутата Садира Жапарова на пост премьера. Однако позднее четыре оппозиционные партии выдвинули на пост премьера лидера партии «Реформа» Омурбека Бабанова. 9 октября президент страны Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке Боронова и всего правительства. Министры будут исполнять обязанности до формирования нового кабмина.

Кроме того, оппозиция сформировала в стране два координационных совета. Лидер партии «Чон казат» Максат Мамытканов заявил, что второй совет был сформирован в связи с несогласием с кандидатурой Жапарова на пост премьера.

9 октября в Бишкеке ввели режим ЧП до 21 октября, президент ввел в столицу войска. На время действия режима в городе создана комендатура во главе с замглавы МВД Алмазбеком Орозалиевым. Она сможет вводить комендантский час, запрет на проведение массовых мероприятий и другие меры.

В Белоруссии протесты начались 9 августа после обнародования предварительных результатов президентских выборов. На них, по данным ЦИК, победил Лукашенко. Однако протестующие не согласились с результатами и считают, что на выборах победила единый кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. Белорусская ЦИК признала выборы состоявшимися. Как отмечал Лукашенко, повторные президентские выборы невозможны, а также утверждал, что фальсификации с результатом более 80% голосов «не может быть.

Президент России Владимир Путин также признал выборы в Белоруссии состоявшимися. Он был одним из первых, кто поздравил Лукашенко.

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