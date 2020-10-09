Лукашенко попросил не сравнивать ситуации в Белоруссии и Киргизии

Александр Лукашенко (Фото: president.gov.by)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил не сравнивать события в стране с ситуацией в Киргизии. Об этом он заявил в ходе совещания по актуальным вопросам во Дворце Независимости, сообщает БелТА.

По словам Лукашенко, в последнее время часто сравнивают протесты в Белоруссии и «успешный переворот» в Киргизии. «Должен заметить, что это абсолютно непрофессиональное сравнение, и нам не следует проводить здесь параллели», — сказал президент Белоруссии.

Лукашенко заявил, что по сравнению с центральноазиатской республикой ситуация в Белоруссии осталась стабильной благодаря «вертикали власти». «Там этой вертикали нет. Это то, к чему стремятся некоторые политики в Беларуси», — отметил глава государства.

По его словам, у президента в Киргизии нет никакой власти. «У них ситуация примерно середины 90-х годов в Беларуси», — сказал Лукашенко.