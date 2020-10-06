В Киргизии сменили премьер-министра на фоне протестов
Премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Об этом сообщает 24.kg, а также «Sputnik Киргизия».
Об отставке Боронова заявил новый спикер Жогорку Кенеша (парламента страны) Мыктыбек Абдылдаев. По данным «Sputnik», собравшиеся на заседание в отеле «Достук» депутаты предложили на пост главы правительства члена парламента Садыра Жапарова. Позже его кандидатуру утвердили большинством голосов.
Ранее протестующие добились освобождения Жарапова из колонии, где он отбывал наказание с 2017 года по обвинению в захвате заложника.