В Киргизии сменили премьер-министра на фоне протестов

Кубатбек Боронов ушел в отставку, после чего его место занял парламентарий Садыр Жапаров. Накануне Жапарова по требованию протестующих отпустили из колонии, где он отбывал наказание за захват заложника

Кубатбек Боронов (Фото: gov.kg)

Премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Об этом сообщает 24.kg, а также «Sputnik Киргизия».

Video

Об отставке Боронова заявил новый спикер Жогорку Кенеша (парламента страны) Мыктыбек Абдылдаев. По данным «Sputnik», собравшиеся на заседание в отеле «Достук» депутаты предложили на пост главы правительства члена парламента Садыра Жапарова. Позже его кандидатуру утвердили большинством голосов.

Ранее протестующие добились освобождения Жарапова из колонии, где он отбывал наказание с 2017 года по обвинению в захвате заложника.