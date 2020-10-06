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В Киргизии сменили премьер-министра на фоне протестов

Кубатбек Боронов ушел в отставку, после чего его место занял парламентарий Садыр Жапаров. Накануне Жапарова по требованию протестующих отпустили из колонии, где он отбывал наказание за захват заложника
Кубатбек Боронов
Кубатбек Боронов (Фото: gov.kg)

Премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Об этом сообщает 24.kg, а также «Sputnik Киргизия».

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Об отставке Боронова заявил новый спикер Жогорку Кенеша (парламента страны) Мыктыбек Абдылдаев. По данным «Sputnik», собравшиеся на заседание в отеле «Достук» депутаты предложили на пост главы правительства члена парламента Садыра Жапарова. Позже его кандидатуру утвердили большинством голосов.

Ранее протестующие добились освобождения Жарапова из колонии, где он отбывал наказание с 2017 года по обвинению в захвате заложника.

Спикер парламента Киргизии Дастан Джумабеков подал в отставку
Политика
Дастан Джумабеков

До этого о своем уходе с поста заявил спикер киргизского парламента Дастан Джумабеков.

Отставки произошли на фоне протестов, которые начались в Киргизии 5 октября после оглашения результатов парламентских выборов. Согласно данным ЦИК, из 16 партий только четыре смогли преодолеть барьер в 7% голосов и пройти в парламент.

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На улицах городов начались столкновения сторонников проигравших партий с силовиками. Против протестующих применялись светошумовые гранаты и водометы. Несколько сотен человек пострадали. Демонстранты добились освобождения бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева. Он находился в СИЗО по обвинениям в махинациях с землей, нарушениях при строительстве ТЭЦ, незаконной покупке офиса. В августе 2019 года Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам заключения.

Оппозиция добилась отмены результатов выборов в Киргизии
Политика
Фото:Владимир Пирогов / Reuters

После начала протестов ЦИК признала выборы в Киргизии недействительными. «Я считаю, что этой избирательной кампанией мы дискредитировали себя, и поэтому самым лучшим и правильным в этом случае будет решение о досрочном сложении полномочий», — сказала член Центризбиркома Гульнара Джурабаева.

Президент республики Сооронбай Жээнбеков назвал происходящее в стране попыткой смены власти. Жээнбеков приказал силовикам не открывать огонь, «чтобы не подвергать опасности жизнь ни одного гражданина».

Автор
Михаил Котляр
Киргизия отставка премьер-министр
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