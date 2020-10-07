В Киргизии создали второй координационный совет оппозиции

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Лидеры нескольких оппозиционных партий в Киргизии создали Народный координационный совет — второй по счету. Об этом сообщает 24.kg со ссылкой на лидера партии «Чон казат» Максата Мамытканова.

Помимо него самого в совет вошли лидеры партий «Ордо» Мирбек Мияров, «Мекен Ынтымагы» Темирбек Асанбеков, член «Реформы» Урмат Джаныбаев и Чингиз Макешев от партии «Ыйман нуру».

По словам Мамытканова, поводом для создания еще одного совета стало несогласие с кандидатурой экс-депутата Садыра Жапарова, выдвинувшегося на пост премьера. «Мы ранее встречались с Садыром Жапаровым и Камчыбеком Ташиевым. Они тоже подписали заявление о создании Народного координационного совета. Но потом Садыр Жапаров пошел к депутатам Жогорку Кенеша (парламента. — РБК) шестого созыва, чтобы они утвердили его кандидатуру. Мы ему сказали, что надо было сначала с нами посоветоваться. Мы не признаем премьерства Садыра Жапарова», — сказал политик.

Первый координационный совет был создан 6 октября, в него входили партии СДПК, «Ата Мекен», «Республика», «Бир бол», «Замандаш», «Бутун Кыргызстан», «Реформа» и «Ордо». Лидером первого КС стал лидер партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров.

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