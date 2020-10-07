Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 8 октября
USD ЦБ: 78,09 (-0,42) Инвестиции, 14:07
Курс евро на 8 октября
EUR ЦБ: 91,81 (-0,71) Инвестиции, 14:07
Представитель Жванецкого объяснил решение артиста уйти со сцены Общество, 20:33 МОК пригрозил санкциями в ответ на обращение белорусских спортсменов Спорт, 20:23 На Украине расшифровали «черные ящики» упавшего под Харьковом Ан-26 Общество, 20:18 МИД подтвердил визит армянского министра иностранных дел в Москву Политика, 20:10 Пашинян раскрыл темы переговоров с Путиным Политика, 20:00 РЖД предложат либерализацию тарифов на экспорт угля Бизнес, 20:00 После взрыва боеприпасов в Рязанской области госпитализировали 5 человек Общество, 19:54 Осенний шопинг: что и как покупать на рынке акций в этом сезоне РБК и СберПервый, 19:51 Очевидцы рассказали о взрывах на складе боеприпасов в Рязанской области Общество, 19:40 Представитель ВОЗ в России предложила научиться жить с коронавирусом Общество, 19:37 Теннисист Рублев проиграл Циципасу в четвертьфинале «Ролан Гаррос» Спорт, 19:32 На грани фантастики: как отличить реальные технологии от выдуманных. Тест РБК и Mail.ru Cloud Solutions, 19:21 Новое лидерство: как управлять бизнесом в условиях неопределенности Pro, 19:18 Пашинян о Карабахе, штраф «Газпрому» на $7,6 млрд. Главные новости РБК Общество, 19:16
Конфликт Армении и Азербайджана ,  
0 

МИД подтвердил визит армянского министра иностранных дел в Москву

Зограб Мнацаканян и Сергей Лавров
Зограб Мнацаканян и Сергей Лавров (Фото: МИД РФ / Global Look Press)

В Москве 12 октября запланирована встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с его армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя российского МИДа Марию Захарову.

Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Армении Анна Нагдалян подтвердила агентству, что Мнацаканян приедет в Москву с официальным визитом 12 октября.

Ранее, 7 октября, два дипломатических источника, знакомых с ходом подготовки визита, сообщили РБК, что глава армянского МИДа приедет в столицу, его визит запланирован на 12 октября. Мнацаканян, по данным источников телеканала «Дождь», собирался встретиться с Лавровым, в частности, для обсуждения обострения конфликта в Нагорном Карабахе.

Минобороны Армении и Азербайджана обменялись видео ударов
Политика

На границе Армении и Азербайджана 27 сентября возобновились боевые действия — стороны обвинили друг друга в эскалации конфликта. В тот же день глава российского МИДа провел телефонный разговор с армянским коллегой в связи с возобновлением конфликта. Министр выразил озабоченность по поводу ситуации в Нагорном Карабахе. Москва призвала стороны прекратить огонь.

В октябре Лавров обсудил по телефону происходящее в Нагорном Карабахе с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. Российская сторона вновь призвала прекратить огонь на границе.

Путин назвал события в Нагорном Карабахе трагедией
Политика
Фото:David Ghahramanyan / NKR InfoCenter PAN Photo / AP

Читайте на РБК Pro
Назло Кавасаки: как лояльность победила в России компетентность Миллиардер-дауншифтер: как продавец ипотеки озолотился на сравнении цен Так говорит Греф: людей с «ядерным двигателем» внутри мало Наем с понижением: стоит ли бывшего управленца брать на линейную позицию

В среду президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев впервые с начала конфликта в Нагорном Карабахе обсудили происходящее в регионе. Разговор состоялся по инициативе Баку. С момента возобновления конфликта между Арменией и Азербайджаном Путин уже четыре раза разговаривал по телефону с армянским премьер-министром Николом Пашиняном. Путин призывал срочно прекратить боевые действия.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее называл условием перемирия в Нагорном Карабахе уход из региона Турции, поддержавшей в конфликте Баку. По его словам, Анкара поощряет стремления Азербайджана вернуть Нагорный Карабах и направляет туда сирийских наемников. Баку и Ереван при этом отрицали участие боевой техники Турции в конфликте. При этом турецкие власти сообщали, что полностью поддерживают Азербайджан в конфликте с Арменией.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев также заявил, что Баку готов прекратить огонь, если Армения выведет войска из непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

История нагорнокарабахского конфликта

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.

Сергей Лавров конфликт в Нагорном Карабахе Армения Азербайджан
Материалы по теме
Пашинян объявил о «ключевом моменте» войны в Карабахе
Политика
Баку обвинил Ереван в ракетном обстреле идущего в Турцию нефтепровода
Политика
Армения назвала условие для уступок по Карабаху
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter