МИД подтвердил визит армянского министра иностранных дел в Москву

Зограб Мнацаканян и Сергей Лавров (Фото: МИД РФ / Global Look Press)

В Москве 12 октября запланирована встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с его армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя российского МИДа Марию Захарову.

Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Армении Анна Нагдалян подтвердила агентству, что Мнацаканян приедет в Москву с официальным визитом 12 октября.

Ранее, 7 октября, два дипломатических источника, знакомых с ходом подготовки визита, сообщили РБК, что глава армянского МИДа приедет в столицу, его визит запланирован на 12 октября. Мнацаканян, по данным источников телеканала «Дождь», собирался встретиться с Лавровым, в частности, для обсуждения обострения конфликта в Нагорном Карабахе.

На границе Армении и Азербайджана 27 сентября возобновились боевые действия — стороны обвинили друг друга в эскалации конфликта. В тот же день глава российского МИДа провел телефонный разговор с армянским коллегой в связи с возобновлением конфликта. Министр выразил озабоченность по поводу ситуации в Нагорном Карабахе. Москва призвала стороны прекратить огонь.