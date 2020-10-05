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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Лавров обсудил кризис в Карабахе с главой МИД Азербайджана

Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: МИД России / Global Look Press)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его коллега из Азербайджана Джейхун Байрамов обсудили по телефону происходящее в Нагорном Карабахе, российская сторона вновь заявила о необходимости прекратить огонь на линии столкновений. Об этом говорится на сайте МИД России.

«Лавров выразил серьезную озабоченность в связи с непрекращающимися боевыми действиями на линии соприкосновения и ростом жертв среди мирного населения», — указано в сообщении.

Лавров выразил главе МИД Армении озабоченность в связи с боями в Карабахе
Политика
Сергей Лавров

Российский министр сообщил о готовности провести в Москве встречу глав МИД Азербайджана и Армении с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ, которая возглавляет поиск мирного решения нагорно-карабахского конфликта.

Ранее Лавров уже говорил по поводу Карабаха и с Байрамовым, и с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном. Они созванивались в тот же день, когда в Нагорном Карабахе начались новые столкновения. Тогда Лавров также выражал озабоченность из-за усиления напряжения в регионе.

Министры иностранных дел трех государств — сопредседателей «минской группы» ОБСЕ выступили 5 октября с совместным заявлением о конфликте в Нагорном Карабахе. Они призвали стороны конфликта к немедленному и безоговорочному установлению режима прекращения огня.

Конфликт Армении с Азербайджаном. Что важно знать
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Фото:Aziz Karimov / Reuters

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Конфликт между Арменией и Азербайджаном вспыхнул с новой силой утром 27 сентября. Оба государства обвиняют в начале столкновений и провокациях друг друга. Есть жертвы среди мирного населения и военнослужащих как Армении, так и Азербайджана. Обе страны находятся на военном положении. 

Сергей Лавров Нагорный Карабах Азербайджан
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Лавров обсудил с главой МИД Турции обострение ситуации в Карабахе
Политика
Лавров обсудил с главой МИД Азербайджана ситуацию в Карабахе
Политика
Конфликт Армении с Азербайджаном. Что важно знать
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