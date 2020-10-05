Лавров обсудил кризис в Карабахе с главой МИД Азербайджана

Сергей Лавров (Фото: МИД России / Global Look Press)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его коллега из Азербайджана Джейхун Байрамов обсудили по телефону происходящее в Нагорном Карабахе, российская сторона вновь заявила о необходимости прекратить огонь на линии столкновений. Об этом говорится на сайте МИД России.

«Лавров выразил серьезную озабоченность в связи с непрекращающимися боевыми действиями на линии соприкосновения и ростом жертв среди мирного населения», — указано в сообщении.

Российский министр сообщил о готовности провести в Москве встречу глав МИД Азербайджана и Армении с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ, которая возглавляет поиск мирного решения нагорно-карабахского конфликта.

Ранее Лавров уже говорил по поводу Карабаха и с Байрамовым, и с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном. Они созванивались в тот же день, когда в Нагорном Карабахе начались новые столкновения. Тогда Лавров также выражал озабоченность из-за усиления напряжения в регионе.