Глава МИД Армении посетит Москву

Зограб Мнацаканян и Сергей Лавров (Фото: МИД РФ / Global Look Press)

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян посетит Москву, его визит запланирован на 12 октября. Об этом РБК сообщили два дипломатических источника, знакомых с ходом подготовки визита.

Источники телеканала «Дождь» сообщили, что в Москве Мнацаканян встретится с российским коллегой Сергеем Лавровым, основной темой переговоров станет ситуация в Нагорном Карабахе.

РБК направил запросы в Министерства иностранных дел России и Армении.

Военное противостояние между Ереваном и Баку в Нагорном Карабахе возобновилось 27 сентября. Обе страны обвинили друг друга в нарушении перемирия и ввели военное положение. В тот же день Лавров провел телефонные переговоры с Мнацаканяном и выразил озабоченность в связи с происходящим.