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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Глава МИД Армении посетит Москву

Зограб Мнацаканян и Сергей Лавров
Зограб Мнацаканян и Сергей Лавров (Фото: МИД РФ / Global Look Press)

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян посетит Москву, его визит запланирован на 12 октября. Об этом РБК сообщили два дипломатических источника, знакомых с ходом подготовки визита.

Источники телеканала «Дождь» сообщили, что в Москве Мнацаканян встретится с российским коллегой Сергеем Лавровым, основной темой переговоров станет ситуация в Нагорном Карабахе.

РБК направил запросы в Министерства иностранных дел России и Армении.

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Военное противостояние между Ереваном и Баку в Нагорном Карабахе возобновилось 27 сентября. Обе страны обвинили друг друга в нарушении перемирия и ввели военное положение. В тот же день Лавров провел телефонные переговоры с Мнацаканяном и выразил озабоченность в связи с происходящим.

Позднее глава МИД России обсудил конфликт со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. Тогда Лавров заявил, что Россия готова организовать на своей территории встречу глав дипведомств Азербайджана и Армении с участием сопредседателей «минской группы» ОБСЕ.

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Лавров также обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе с главой турецкого внешнеполитического ведомства Мевлютом Чавушоглу. Обе стороны отметили, что стороннее вмешательство в конфликт Армении и Азербайджана недопустимо. Чавушоглу ранее заявлял о готовности Анкары помогать Баку «и на переговорах, и на поле боя», накануне он встретился с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым.

История нагорнокарабахского конфликта

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.

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