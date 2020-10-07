Путин назвал события в Нагорном Карабахе трагедией

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Конфликт в Нагорном Карабахе это трагедия и в Кремле «очень переживают» из-за происходящего. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью, показанном на канале «Россия 24».

«Конечно, это огромная трагедия. Люди гибнут, большие потери с обеих сторон. И мы надеемся, что в самое ближайшее время этот конфликт будет прекращен», — сказал Путин.

Президент заявил, что власти России призывают к скорейшему прекращению огня.

«И Азербайджан, и Армения, и Нагорный Карабах — все это территория, где проживают не чужие нам люди. Достаточно сказать, что у нас в России проживают около 2 млн азербайджанцев, и свыше 2 млн армян. Огромное количество граждан России поддерживает тесные дружеские и даже родственные отношения с обеими республиками», — напомнил Путин.

Он также отметил, что Армения является членом Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и у России есть перед ней «определенные обязательства».