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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Минобороны Армении и Азербайджана обменялись видео ударов

Видео: Shushan Stepanyan/ Facebook
Видео: Shushan Stepanyan/ Facebook
Video

Министерство обороны Армении опубликовало кадры с уничтожением запаса горюче-смазочных материалов азербайджанской армии. Видеозапись на своей странице в Facebook показала пресс-секретарь ведомства Шушан Степанян. На записи виден густой черный дым, поднимающийся с горящего объекта.

В свою очередь Министерство обороны Азербайджана показало видео ударов по технике армянской армии.

Видео: Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi/youtube
Видео: Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi/youtube

Армения заявила об ударе по базе горюче-смазочных материалов Азербайджана ранее 7 октября. Также, согласно заявлению армянского оборонного ведомства, в результате удара на юго-восточном направлении около Джебраила погибли 60 военнослужащих Азербайджана.

В ответ на это сообщение в Баку обвинили Ереван в распространении ложной информации, добавив, что Азербайджанская армия имеет полное превосходство на данном направлении. «Наша армия успешно продолжает контрнаступление на Джебраильском направлении и имеет превосходство перед противником», — заявило Минобороны Азербайджана.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах населенных пунктов в Нагорном Карабахе и вдоль границы двух стран.

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История нагорнокарабахского конфликта

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.

Нагорный Карабах Армения Азербайджан
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