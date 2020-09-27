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Лавров выразил главе МИД Армении озабоченность в связи с боями в Карабахе

Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: МИД РФ / Global Look Press)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор со своим армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном по поводу обострения ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом говорится на сайте МИД России.

Лавров выразил озабоченность по поводу ситуации в Нагорном Карабахе и поступающей информации по поводу убитых и раненых. Россия призвала стороны прекратить огонь. «Отмечено, что Россия вместе с другими сопредседателями vинской группы ОБСЕ продолжит предпринимать посреднические усилия, направленные на стабилизацию ситуации», — сказано в сообщении.

Также планируется разговор с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Ранее в МИД России заявили о необходимости прекращения огня в Карабахе и началt переговоров. С подобным же заявлением выступила Турция, однако отметив, что поддерживает Баку и осуждает Ереван в нарушении перемирия.

В Армении и в Нагорном Карабахе объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. В свою очередь в Баку сообщили об отсутствии необходимости мобилизации, потому что армия и так достаточно укомплектована.

Стороны обвиняют другу друга в эскалации конфликта.

Азербайджан Армения Россия Нагорный Карабах Сергей Лавров
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