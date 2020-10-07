Путин впервые c начала конфликта в Карабахе обсудил ситуацию с Алиевым

Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский / Sputnik / AP)

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев обсудили в телефонном разговоре ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.

Также главы государств обменялись мнениями о перспективах российско-азербайджанских отношений, отметили в пресс-службе. Помимо этого Алиев поздравил Путина с днем рождения и пожелал ему новых успехов и крепкого здоровья.

Разговор состоялся по инициативе Баку.

С 27 сентября, когда обострилась ситуация в Нагорном Карабахе, Путин уже четыре раза разговаривал по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Как сообщала пресс-служба Кремля, во время последней беседы стороны обсудили обострение противостояния между Арменией и Азербайджаном, и российский лидер призвал срочно прекратить бои.