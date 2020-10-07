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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Путин впервые c начала конфликта в Карабахе обсудил ситуацию с Алиевым

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский / Sputnik / AP)

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев обсудили в телефонном разговоре ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.

Также главы государств обменялись мнениями о перспективах российско-азербайджанских отношений, отметили в пресс-службе. Помимо этого Алиев поздравил Путина с днем рождения и пожелал ему новых успехов и крепкого здоровья.

Разговор состоялся по инициативе Баку.

С 27 сентября, когда обострилась ситуация в Нагорном Карабахе, Путин уже четыре раза разговаривал по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Как сообщала пресс-служба Кремля, во время последней беседы стороны обсудили обострение противостояния между Арменией и Азербайджаном, и российский лидер призвал срочно прекратить бои.

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Дмитрий Песков

Два дня назад пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что у Путина не было четких планов провести переговоры с Алиевым, но при необходимости он был готов обсудить с ним карабахский конфликт.

Военные действия между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в эскалации конфликта и атаках на мирных жителей, а также ввели военное положение.

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История нагорнокарабахского конфликта

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.

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