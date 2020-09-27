Турция поддержала Азербайджан в конфликте с Арменией

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Турция полностью поддерживает Азербайджан в конфликте с Арменией в Нагорном Карабахе. Об этом написал в Twitter пресс-секретарь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын.

«Мы решительно осуждаем нападение Армении на Азербайджан. Армения нарушила перемирие, напав на гражданские поселения и еще раз продемонстрировав, что выступает против мира и стабильности», — отметил он.

Калын призвал международное сообщество помочь в прекращении вооруженного конфликта в регионе.

Ранее 27 сентября Минобороны Азербайджана сообщило, что ВС Армении обстреляли из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерии несколько населенных пунктов на армяно-азербайджанской границе. Представитель Минобороны Армении Шушан Степанян, в свою очередь, отметила, что вся ответственность за столкновения лежит на Баку. По ее словам, ВС Армении сбили два азербайджанских вертолета и три беспилотных летательных аппарата.