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Политика ,  
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Адвокат сообщил об изменении меры пресечения экс-президенту Киргизии

Алмазбек Атамбаев
Алмазбек Атамбаев (Фото: Carsten Koall / Getty Image)

Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву, осужденному на 11 лет по нескольким статьям, изменили меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест сроком до 11 ноября. Об этом со ссылкой на его адвоката Замира Жоошева сообщило агентство «АКИpress».

Издание также опубликовало фото постановления суда от 6 октября. «Освободить обвиняемых Атамбаева Алмазбека Шаршеновича <…> из-под стражи немедленно», — говорится в документе.

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Фото:Табылды Кадырбеков / Sputnik / РИА Новости

В ночь с 5 на 6 октября Атамбаева выпустили из СИЗО Госкомитета национальной безопасности по требованию протестующих из-за итогов парламентских выборов. Они сломали ворота в здание Госкомитета и начали переговоры с руководителями.

Позднее агентство «Sputnik — Кыргызстан» опубликовало видео, на кадрах которого бывший глава государства выходит из СИЗО в окружении митингующих.

Президент Киргизии заявил о попытке захвата власти в стране
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Сооронбай Жээнбеков

Атамбаев был президентом Киргизии с 2011 по 2017 год. В августе 2019 года его задержали после штурма резиденции в селе Кой-Тош. Тогда пострадали более 130 человек, из них 109 были госпитализированы, погиб сотрудник спецназа.

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Тогда Атамбаеву предъявили обвинения по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, а также в незаконном приобретении и сдаче в аренду земельного участка в Кой-Тош и нарушениях при модернизации ТЭЦ. Летом 2020 года суд приговорил его к 11 годам и двум месяцам тюрьмы.

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Протесты в Бишкеке начались 5 октября после объявления предварительных результатов парламентских выборов, согласно которым планку в 7% голосов преодолели только четыре партии из 16. Граждане вышли на улицы с требованием провести повторные парламентские выборы. Силовики начали разгонять людей с помощью водометов и светошумовых гранат. В результате пострадали 590 человек, еще один протестующий погиб.

Позднее ЦИК признала результаты выборов недействительными. Глава государства Сооронбай Жээнбеков заявил, что в Бишкеке происходит попытка захвата власти.

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