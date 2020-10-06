Адвокат сообщил об изменении меры пресечения экс-президенту Киргизии

Алмазбек Атамбаев (Фото: Carsten Koall / Getty Image)

Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву, осужденному на 11 лет по нескольким статьям, изменили меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест сроком до 11 ноября. Об этом со ссылкой на его адвоката Замира Жоошева сообщило агентство «АКИpress».

Издание также опубликовало фото постановления суда от 6 октября. «Освободить обвиняемых Атамбаева Алмазбека Шаршеновича <…> из-под стражи немедленно», — говорится в документе.

В ночь с 5 на 6 октября Атамбаева выпустили из СИЗО Госкомитета национальной безопасности по требованию протестующих из-за итогов парламентских выборов. Они сломали ворота в здание Госкомитета и начали переговоры с руководителями.

Позднее агентство «Sputnik — Кыргызстан» опубликовало видео, на кадрах которого бывший глава государства выходит из СИЗО в окружении митингующих.