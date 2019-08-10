Число пострадавших при задержании Атамбаева в Киргизии выросло до 136

Количество пострадавших при задержании бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева увеличилось до 136 человек. Об этом сообщает «Sputnik Кыргызстан» со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

По данным ведомства, всего госпитализировали 109 человек. До сих пор в больницах находятся 14 пострадавших, у всех стабильное состояние, кроме начальника ГУВД Чуйской области Самата Курманкулова. Он находится в коме, по данным агентства, ему провели две операции. Как сообщало издание 24.kg, Курманкулову проломили голову камнем во время штурма резиденции экс-главы государства в селе Кой-Таш.

Спецоперация по задержанию Атамбаева началась вечером 7 августа и завершилась почти через сутки. Сторонники бывшего президента оказали силовикам сопротивление, в результате чего погиб один спецназовец, еще десятки оказались в больнице. МВД Киргизии завело уголовное дело.

Суд арестовал Атамбаева до 26 августа. Ему предъявили обвинение только по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Экс-президента также подозревали в незаконном обогащении и завладении участком в селе Кой-Таш. В конце июля Атамбаев был лишен неприкосновенности. Как отмечала Генпрокуратура, операцию по его задержанию инициировали, когда он трижды не пришел на допрос.