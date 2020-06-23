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Экс-президента Киргизии приговорили к 11 годам тюрьмы

Бывшего главу государства признали виновным в незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева
Алмазбек Атамбаев
Алмазбек Атамбаев (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Процесс в Первомайском районном суде Бишкека закончился приговором экс-президенту страны Алмазбеку Атамбаеву, который выступает одним из фигурантов дела о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, сообщает портал 24.kg.

Бывшего главу Киргизии суд признал виновным и приговорил к 11 годам двум месяцам заключения с конфискацией имущества. Прокуратура просила назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с конфискацией имущества. Атамбаев отказался от права выступить с последним словом.

Батукаева досрочно освободили из колонии, где тот отбывал наказание, когда врачи поставили ему диагноз «острый лейкоз». После освобождения была проведена проверка, но правоохранительные органы не нашли нарушений. Расследование возобновили в январе 2019 года, а в октябре дело передали в суд. Обвиняемыми по нему проходят 19 человек: кроме Атамбаева это врачи и лаборанты, которые поставили диагноз, представители ГСИН и другие.

Штурм дома экс-президента Киргизии Атамбаева. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Атамбаев был задержан 7 августа 2019 года. Для этого силовикам пришлось брать его резиденцию штурмом. Задержанию экс-президента оказывали сопротивление его сторонники. В итоге при штурме пострадали более 130 человек, 109 попали в больницы, один сотрудник спецназа погиб. Операция продолжалась около суток.

После задержания Атамбаеву предъявили обвинение по делу Батукаева. Позже председатель Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии Орозбек Опумбаев обвинил экс-президента в подготовке насильственной смены власти в стране.

Позже адвокат Атамбаева Сергей Слесарев рассказал, что его подзащитному предъявили новые обвинения по двум уголовным делам — о модернизации ТЭЦ и приобретении его офиса. «Предъявленные обвинения касаются передачи в собственность здания «Форума», а также модернизации ТЭЦ Бишкека», — заявил адвокат.

Суд над Атамбаевым начался 15 ноября 2019 года и проходил в закрытом режиме.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: Киргизия, Алмазбек Атамбаев, суд
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