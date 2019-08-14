Атамбаеву предъявили два новых обвинения

Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявили новые обвинения по двум уголовным делам — о модернизации ТЭЦ и приобретении его офиса, сообщил его адвокат Сергей Слесарев, передает «АКИpress».

«Предъявленные обвинения касаются передачи в собственность здания «Форума», а также модернизации ТЭЦ Бишкека», — сказал Слесарев.

Атамбаев был задержан в ходе спецоперации, его сторонники оказали сопротивление бойцам спецназа. Сдался экс-президент только после второго штурма резиденции. В ходе первой попытки штурма один спецназовец погиб, 136 человек пострадали. Председатель Госкомитета по нацбезопасности Киргизии Орозбек Опумбаев заявил, что в скончавшегося бойца «Альфы» стрелял сам Атамбаев. Опумбаев также утверждал, что экс-президент готовил госпереворот.

13 августа Атамбаеву вручили уведомление о подозрении в совершении ряда особо тяжких преступлений: его заподозрили в убийстве, организации массовых беспорядков и захвате заложников.