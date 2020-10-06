В Киргизии освободили из колонии бывшего премьер-министра Исакова

В Киргизии на фоне протестов выпустили из исправительной колонии бывшего премьер-министра страны Сапара Исакова, осужденного за коррупцию. Об этом пишет 24.kg со ссылкой на адвоката Исакова Замира Жоошева.

Как сообщает издание, экс-министр отбывал наказание в колонии № 27 в селе Молдовановка. В том же селе, по информации 24.kg, в колонии находился бывший депутат парламента Киргизии Садир Жапаров.

Лидер киргизской партии «Мекенчил» Камчыбек Ташиев ранее заявил, что Жапарова тоже выпустили на свободу, однако Государственная служба исполнения наказания Киргизии (ГСИН) опровергла эту информацию. Позже выяснилось, что экс-депутата действительно освободили, он прибыл в Бишкек, где встретился с участниками протестов.

По данным 24.kg, также освобожден экс-депутат Мээрбек Мискенбаев, издание не уточняет, где проходил его срок.