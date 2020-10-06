Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 октября
USD ЦБ: 78,13 (+0,04) Инвестиции, 05 окт, 12:37
Курс евро на 6 октября
EUR ЦБ: 91,66 (+0,08) Инвестиции, 05 окт, 12:37
При беспорядках в Бишкеке погиб человек и почти 600 пострадали Политика, 06:30 Государство сократит расходы на исследования и разработки Экономика, 06:00 Президент Киргизии допустил отмену итогов парламентских выборов Политика, 05:59 Трамп пообещал вскоре вернуться к участию в предвыборной гонке Политика, 05:54 Оппозиция Киргизии заявила о планах сформировать новое правительство Политика, 05:28 На Камчатке ученые выявили необычные изменения цвета и отложения в реке Общество, 05:25 В Киргизии освободили из колонии бывшего премьер-министра Исакова Общество, 05:08 В России за восемь месяцев зарегистрировали более 1,3 млн преступлений Общество, 04:21 В захваченном протестующими Белом доме в Бишкеке произошел пожар Политика, 04:14 Трамп в новом видеообращении попросил американцев не бояться коронавируса Политика, 04:05 В России у 4,6 млн человек уменьшилась зарплата на фоне пандемии Общество, 03:42 «Арсенал» выкупил у «Атлетико» полузащитника Томаса Парти Спорт, 03:34 Экстремальный тест-драйв: обзор авто от любителей активного отдыха РБК и Jeep, 03:15 Небензя назвал «позором» блокировку выступления экс-главы ОЗХО в Совбезе Политика, 03:00
Общество ,  
0 

В Киргизии освободили из колонии бывшего премьер-министра Исакова

В Киргизии на фоне протестов выпустили из исправительной колонии бывшего премьер-министра страны Сапара Исакова, осужденного за коррупцию. Об этом пишет 24.kg со ссылкой на адвоката Исакова Замира Жоошева.

Как сообщает издание, экс-министр отбывал наказание в колонии № 27 в селе Молдовановка. В том же селе, по информации 24.kg, в колонии находился бывший депутат парламента Киргизии Садир Жапаров.

Лидер киргизской партии «Мекенчил» Камчыбек Ташиев ранее заявил, что Жапарова тоже выпустили на свободу, однако Государственная служба исполнения наказания Киргизии (ГСИН) опровергла эту информацию. Позже выяснилось, что экс-депутата действительно освободили, он прибыл в Бишкек, где встретился с участниками протестов.

Экс-главу Киргизии Атамбаева освободили из СИЗО
Политика
Алмазбек Атамбаев

По данным 24.kg, также освобожден экс-депутат Мээрбек Мискенбаев, издание не уточняет, где проходил его срок.

В Бишкеке протестующие выломали ворота Государственного комитета нацбезопасности. Они потребовали отпустить из СИЗО бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, осужденного за коррупцию, после чего он был освобожден.

Протесты в Киргизии начались после выборов в парламент республики. На улицы столицы страны вышли сторонники партий, не прошедших 7% барьер. Митингующие столкнулись с правоохранителями, которые использовали светошумовые гранаты и водометы. Пострадали более 100 человек, в том числе около 40 силовиков.

Читайте на РБК Pro
Как стать Cпикером: cоветы основателя re:Store Евгения Бутмана Как управлять талантами в эру «масштабного бунтарства» — часть I Билл Гейтс — о безумии конспирологов и новом Стиве Джобсе Стратегия Иванушки-дурачка: как топ-менеджеру выйти из тупика за 9 шагов

Протесты после выборов в Киргизии. Главное
Политика
Фото:Табылды Кадырбеков / Sputnik / РИА Новости

Лидер оппозиционной партии «Ата-Мекен» («Родина») Жанар Акаев заявил, что оппозиция Киргизии сформирует новое правительство и выберет премьер-министра. «Завтра нужно назначить нового премьер-министра и народное правительство. Второй этап — проведение народных выборов», — указал он.

Кандидат в депутаты от «Ата-Мекена» Тилек Токтогазиев призвал не допустить к управлению страной членов «провластных» партий «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан» и «Кыргызстан».

Президент республики Сооронбай Жээнбеков назначил встречу с лидерами всех партий, участвовавших в выборах, на 6 октября. Его пресс-служба сообщила, что президент «рассчитывает на благоразумие организаторов акции протеста». Жээнбеков также рекомендовал ЦИК тщательно изучить материалы, связанные с нарушениями на выборах, и допустил, что их результаты могут быть аннулированы.

Партия «Биримдик», которая набрала больше всего голосов, согласилась участвовать в повторном голосовании, если оно будет назначено.

Киргизия протесты колония
Материалы по теме
Протесты после выборов в Киргизии. Главное
Политика
Президент Киргизии призвал протестующих в Бишкеке к благоразумию
Политика
CМИ сообщили о выходе из колонии экс-депутата Киргизии Жапарова
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter