Асад назвал Эрдогана инициатором обострения конфликта в Карабахе

Башар Асад (Фото: Global Look Press)

Президент Сирии Башар Асад заявил, что его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган был главным инициатором обострения конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом он сказал в интервью «РИА Новости».

Сирийский лидер отметил, что Эрдоган поддерживает также террористов в Ливии.

«Он был главным подстрекателем и инициатором начавшегося недавно конфликта в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией», — сказал Асад.

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