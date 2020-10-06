Конфликт Армении и Азербайджана , 06 окт, 10:50
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Асад назвал Эрдогана инициатором обострения конфликта в Карабахе
Башар Асад
Президент Сирии Башар Асад заявил, что его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган был главным инициатором обострения конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом он сказал в интервью «РИА Новости».
Сирийский лидер отметил, что Эрдоган поддерживает также террористов в Ливии.
«Он был главным подстрекателем и инициатором начавшегося недавно конфликта в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией», — сказал Асад.
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