Песков назвал провокацией слова о поддержке сторон конфликта в Карабахе

Дмитрий Песков (Фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press)

Любые заявления о возможной военной поддержке Армении или Азербайджана третьими странами являются провокационными. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он отказался прокомментировать вопрос об обсуждении Арменией и Турцией участия турецких военных в боевых действиях в Нагорном Карабахе.

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