Конфликт Армении и Азербайджана , 01 окт, 14:00
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Песков назвал провокацией слова о поддержке сторон конфликта в Карабахе
Дмитрий Песков
Любые заявления о возможной военной поддержке Армении или Азербайджана третьими странами являются провокационными. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Он отказался прокомментировать вопрос об обсуждении Арменией и Турцией участия турецких военных в боевых действиях в Нагорном Карабахе.
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