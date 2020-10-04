Алиев назвал виновных в конфликте в Нагорном Карабахе

Президент Азербайджна Ильхам Алиев обвинил Армению и поддерживающие ее государства в нагорно-карабахском конфликте. Об этом он заявил в ходе своего обращения к азербайджанскому народу.

«Главным виновником в сложившейся ситуации является руководство Армении, а также некоторые страны, которые были безразличны к этому вопросу, поддерживали Армению и стремились сделать оккупацию вечной», — сказал он.

Алиев добавил, что у Еревана еще есть время подумать и согласиться на выдвинутые Азербайджаном условия. Тогда конфликт удастся урегулировать дипломатическим путем.

Ранее глава республики сообщил, что Азербайджан готов прекратить огонь, если Армения выведет войска и представит четкий план отступления, где будет подробно описано, в какой день какие территории будут освобождены. Он также подчеркнул, что несмотря на военные действия, хотел бы наладить отношения с армянским народом. Однако до этого Алиев заявлял, что не видит возможности для мирных переговоров с Арменией.