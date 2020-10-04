Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 78,09 (+0,81) Инвестиции, 02 окт, 14:08
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 91,58 (+0,85) Инвестиции, 02 окт, 14:08
Азербайджан обвинил Армению в обстреле ГЭС Политика, 22:25 Губернатор пообещал «на самом высоком уровне» следить за делом Славиной Общество, 22:21 Владельцы 33,9% FESCO обвинили Магомедова в выводе $1 млрд из компании Бизнес, 22:17 Алиев назвал виновных в конфликте в Нагорном Карабахе Политика, 22:16 «Динамо» в первом матче после ухода Новикова победило «Краснодар» Спорт, 22:08 Пашинян напомнил об обязательствах России по договору перед Арменией Политика, 22:02 СМИ назвали немецкого тренера главным кандидатом на работу в «Динамо» Спорт, 21:47 Россия будет содействовать урегулированию конфликта Баку и Еревана Политика, 21:46 Врач предупредила о «самом опасном» при пандемии Общество, 21:38 Как устроены мобильные приложения для инвестирования РБК и Refinitiv, 21:25 Алексиевич заявила о «безумном состоянии» опасения ареста Политика, 21:23 «Бавария» обыграла «Герту» благодаря четырем голам Левандовски Спорт, 21:06 Армения сообщила о поимке иностранных шпионов Политика, 20:45 Врач сообщил об улучшении состояния Трампа Политика, 20:39
Конфликт Армении и Азербайджана ,  
0 

Алиев назвал виновных в конфликте в Нагорном Карабахе

Президент Азербайджна Ильхам Алиев обвинил Армению и поддерживающие ее государства в нагорно-карабахском конфликте. Об этом он заявил в ходе своего обращения к азербайджанскому народу.

«Главным виновником в сложившейся ситуации является руководство Армении, а также некоторые страны, которые были безразличны к этому вопросу, поддерживали Армению и стремились сделать оккупацию вечной», — сказал он.

Депутаты Армении и Азербайджана назвали способы окончить конфликт
Политика
Последствия обстрела города Степанакерт

Алиев добавил, что у Еревана еще есть время подумать и согласиться на выдвинутые Азербайджаном условия. Тогда конфликт удастся урегулировать дипломатическим путем.

Ранее глава республики сообщил, что Азербайджан готов прекратить огонь, если Армения выведет войска и представит четкий план отступления, где будет подробно описано, в какой день какие территории будут освобождены. Он также подчеркнул, что несмотря на военные действия, хотел бы наладить отношения с армянским народом. Однако до этого Алиев заявлял, что не видит возможности для мирных переговоров с Арменией.

История нагорнокарабахского конфликта

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.

Нагорный Карабах Азербайджан Армения Ильхам Алиев
Материалы по теме
Депутаты Армении и Азербайджана назвали способы окончить конфликт
Политика
Армения сообщила о поимке иностранных шпионов
Политика
Генпрокурор Азербайджана сообщил о 32 раненых при ударе по Гяндже
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter