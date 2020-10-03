Эрдоган заявил о готовности начать новую операцию на севере Сирии

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Турция готова начать новую операцию в Сирии против боевиков, если они не покинут территорию страны. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает NTV.

«Террористические зоны, которые все еще существуют в Сирии, либо будут очищены, как нам обещали, либо мы придем и сделаем это сами» — отметил он.

Эрдоган заверил, что Анкара никогда не предпримет шагов, которые могут привести к новой гуманитарной трагедии в сирийском Идлибе.

В конце сентября глава МИД Сирии Валид Муаллем обвинил Турцию и США в незаконной оккупации сирийской территории. По его словам, Анкара продолжает оказывать поддержку террористической группировке «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России) в Сирии. Муаллем заключил, что Дамаск сделает все, чтобы прекратить оккупацию части своих земель.