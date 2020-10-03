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Политика ,  
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Эрдоган заявил о готовности начать новую операцию на севере Сирии

Фото:Anas Alkharboutli / dpa / Global Look Press
Фото: Anas Alkharboutli / dpa / Global Look Press

Турция готова начать новую операцию в Сирии против боевиков, если они не покинут территорию страны. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает NTV.

«Террористические зоны, которые все еще существуют в Сирии, либо будут очищены, как нам обещали, либо мы придем и сделаем это сами» — отметил он.

Эрдоган заверил, что Анкара никогда не предпримет шагов, которые могут привести к новой гуманитарной трагедии в сирийском Идлибе.

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В конце сентября глава МИД Сирии Валид Муаллем обвинил Турцию и США в незаконной оккупации сирийской территории. По его словам, Анкара продолжает оказывать поддержку террористической группировке «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России) в Сирии. Муаллем заключил, что Дамаск сделает все, чтобы прекратить оккупацию части своих земель.

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Фото:Zhang Miao / Global Look Press

Предыдущая турецкая военная операция «Источник мира» началась 9 октября 2019 года и была направлена против курдских отрядов, которые Анкара считает террористами и хочет переселить на эти земли сирийских беженцев, проживающих в Турции. Позднее, 17 октября 2019 года, США и Турция договорились приостановить операцию Анкары на пять дней. За это время курдские отряды должны были покинуть зону, где проводилась операция.

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На переговорах в Сочи 22 октября 2019 года президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласовали шаги по выходу из кризиса на северо-востоке Сирии. 

Тем не менее конфликт между Дамаском и Анкарой обострился после того, как в январе этого года сирийская правительственная армия начала наступление в Идлибе. Тогда Турция объявила о гибели 33 турецких военных из-за ударов правительственных войск Сирии. В ответ турецкие военные обстреляли более 200 целей, принадлежащих сирийской армии. В июне Турция начала новую операцию против курдов.

Минобороны России передавало, что сирийские военные наносили удары в Идлибе в рамках противостояния наступлению боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» (террористическая организация, запрещена в России), которых, по данным ведомства, поддерживает Анкара.

Позднее, 1 июля, президенты России, Турции и Ирана приняли совместное заявление, в котором выступили за независимость и целостность арабской страны.
 

Реджеп Тайип Эрдоган Турция военная операция Сирия
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