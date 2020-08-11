Россия получила запрос на 1 млрд доз вакцины против коронавируса

Двадцать государств заинтересованы в первой зарегистрированной в России вакцине против коронавируса «Спутник V». Для международных рынков этот препарат будет производиться в партнерстве с другими странами

Фото: Дмитрий Куракин / пресс-служба Минздрава России

Во вторник, на конференции, посвященной регистрации первой российской вакцины против коронавируса «Спутник V», генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что фонд уже получил запросы на 1 млрд доз этой вакцины. Они поступили из 20 стран, в частности, переговоры ведутся на рынках Латинской Америки, Ближнего Востока и Азии.

Как пояснил Дмитриев, все объемы вакцины, произведенные в России, будут использоваться для внутреннего рынка, для прочих она будет производиться с иностранными партнерами. «Совместно с иностранными партнерами мы уже готовы обеспечивать производство свыше 500 млн доз вакцины в год в пяти странах и планируем нарастить производственные мощности еще больше», — заявил Дмитриев.

Вакцина разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи (НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи). Помимо самого НИЦЭМ производить это лекарство также будет входящий в АФК «Система» фармацевтический завод «Биннофарм».

Клинические испытания «Спутника V» начались в июне 2020 года в Сеченовском университете и военном госпитале имени Бурденко в Москве, в каждом из них приняли участие 38 добровольцев. В третьей фазе клинического исследования, по сообщению Минздрава, примут участие 2 тыс. человек.

Как сообщил глава РФПИ, третья фаза клинических исследований российской вакцины также пройдет за рубежом. Фонд достиг договоренностей об этом с партнерами из ОАЭ, Саудовской Аравии и еще нескольких стран.