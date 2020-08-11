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Пандемия коронавируса ,  
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Россия получила запрос на 1 млрд доз вакцины против коронавируса

Двадцать государств заинтересованы в первой зарегистрированной в России вакцине против коронавируса «Спутник V». Для международных рынков этот препарат будет производиться в партнерстве с другими странами
Фото: Дмитрий Куракин / пресс-служба Минздрава России
Фото: Дмитрий Куракин / пресс-служба Минздрава России

Во вторник, на конференции, посвященной регистрации первой российской вакцины против коронавируса «Спутник V», генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что фонд уже получил запросы на 1 млрд доз этой вакцины. Они поступили из 20 стран, в частности, переговоры ведутся на рынках Латинской Америки, Ближнего Востока и Азии.

Как пояснил Дмитриев, все объемы вакцины, произведенные в России, будут использоваться для внутреннего рынка, для прочих она будет производиться с иностранными партнерами. «Совместно с иностранными партнерами мы уже готовы обеспечивать производство свыше 500 млн доз вакцины в год в пяти странах и планируем нарастить производственные мощности еще больше», — заявил Дмитриев.

Вакцина разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи (НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи). Помимо самого НИЦЭМ производить это лекарство также будет входящий в АФК «Система» фармацевтический завод «Биннофарм».

Клинические испытания «Спутника V» начались в июне 2020 года в Сеченовском университете и военном госпитале имени Бурденко в Москве, в каждом из них приняли участие 38 добровольцев. В третьей фазе клинического исследования, по сообщению Минздрава, примут участие 2 тыс. человек.

Как сообщил глава РФПИ, третья фаза клинических исследований российской вакцины также пройдет за рубежом. Фонд достиг договоренностей об этом с партнерами из ОАЭ, Саудовской Аравии и еще нескольких стран.

Производство вакцины финансируется РФПИ совместно с ее портфельными компаниями Alium и «Р-Фарм», а также со стратегическими партнерами — международными фармацевтическими компаниями (какими именно, не уточняется), объем инвестиций составил 4 млрд руб.

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Мощности завода «Биннофарм» (входит в ГК Alium — фармацевтический холдинг, подконтрольный АФК «Система». — РБК) позволяют производить около 1,5 млн доз вакцины в год. «Мы планируем оснастить завод дополнительным оборудованием, что позволит нарастить объемы производства. В первую очередь вакцинами могут быть обеспечены российские медики, которые, находясь на передовой борьбы с коронавирусом, являются сегодня основной группой риска. Первые партии вакцины уже готовы к отправке в регионы России», — процитированы слова президента АФК «Система» Владимира Чирахова в сообщении компании.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Анна Левинская
Теги: вакцина, коронавирус, АФК «Система», РФПИ
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