Казахстан договорился с РФПИ о предоставлении вакцины от COVID-19

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи / ТАСС

Казахстанский государственный дистрибьютор «СК-Фармация» подписал с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) соглашение о выделении первой российской вакцины против коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба правительства Казахстана.

«Подписано соглашение о взаимопонимании между Российским фондом прямых инвестиций и «СК-Фармация» о выделении гарантированного объема вакцины «Спутник V» после прохождения всех стадий испытаний», — говорится в сообщении.

РБК направил запрос в РФПИ.

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