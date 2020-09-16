РФПИ договорился о поставке 100 млн доз вакцины от COVID-19 в Индию

Фонд в сотрудничестве с индийской фармкомпанией Dr. Reddy’s проведет третью фазу клинических исследований препарата. В конце года, после одобрения регуляторов, вакцину начнут поставлять в Индию

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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился с индийским фармакологическим гигантом Dr. Reddy’s о проведении совместных испытаний отечественной вакцины от коронавируса «Спутник V» и дальнейших ее поставках в Индию. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении РФПИ.

После получения результатов клинических исследований и регистрации вакцины в Индию направят 100 млн доз вакцины, поставки должны начаться в конце 2020 года.

«Индия входит в число стран, наиболее серьезно пострадавших от коронавируса, и мы считаем, что наша платформа на основе двух аденовирусных векторов человека предоставит Индии безопасный и научно подтвержденный инструмент для борьбы с коронавирусом», — заявил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Сопредседатель совета директоров и управляющий директор Dr. Reddy’s Г.В. Прасад поприветствовал проведение в Индии третьей фазы испытаний вакцины и выразил надежду, что она поможет бороться с коронавирусом в стране.