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Пандемия коронавируса ,  
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РФПИ договорился о поставке 100 млн доз вакцины от COVID-19 в Индию

Фонд в сотрудничестве с индийской фармкомпанией Dr. Reddy’s проведет третью фазу клинических исследований препарата. В конце года, после одобрения регуляторов, вакцину начнут поставлять в Индию
Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился с индийским фармакологическим гигантом Dr. Reddy’s о проведении совместных испытаний отечественной вакцины от коронавируса «Спутник V» и дальнейших ее поставках в Индию. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении РФПИ.

После получения результатов клинических исследований и регистрации вакцины в Индию направят 100 млн доз вакцины, поставки должны начаться в конце 2020 года.

«Индия входит в число стран, наиболее серьезно пострадавших от коронавируса, и мы считаем, что наша платформа на основе двух аденовирусных векторов человека предоставит Индии безопасный и научно подтвержденный инструмент для борьбы с коронавирусом», — заявил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

В РФПИ заявили о готовности Бразилии выпускать российскую вакцину
Общество
Фото: Joedson Alves / EPA / ТАСС

Сопредседатель совета директоров и управляющий директор Dr. Reddy’s Г.В. Прасад поприветствовал проведение в Индии третьей фазы испытаний вакцины и выразил надежду, что она поможет бороться с коронавирусом в стране.

Разработанную научным центром им. Гамалеи вакцину «Спутник V» зарегистрировали в России 11 августа. Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург обещал, что она будет обеспечивать иммунитет от COVID-19 как минимум в течение двух лет. Сейчас препарат проходит пострегистрационные испытания. В сентябре первые партии вакцины были доставлены в российские регионы.

Российскую вакцину до конца 2021 года получат более 1 млрд человек
Общество
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

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Первым зарубежным получателем российской вакцины стала Белоруссия, которая подключилась к клиническим исследованиям. В сентябре РФПИ договорился с властями Бразилии об испытаниях «Спутник V» в этой стране и последующей поставке 100 млн доз.

По данным фонда, в 2020–2021 годах российскую вакцину от коронавирусной инфекции получат около 1 млрд человек в 30 странах. Кроме Индии и Бразилии препарат поставят в ОАЭ, Южную Корею, Японию, Грецию, Сербию, Саудовскую Аравию, на Филиппины.

Автор: Михаил Котляр
Теги: коронавирус, вакцина, Индия, РФПИ
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Российскую вакцину до конца 2021 года получат более 1 млрд человек
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В РФПИ заявили о готовности Бразилии выпускать российскую вакцину
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Белоруссия подключилась к завершающему этапу испытаний российской вакцины
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