Россия частично возьмет на себя риски при вакцинации Sputnik V за рубежом
Производители российской вакцины от COVID так уверены в ее качестве, что не требуют от зарубежных покупателей полной страховки от исков о компенсациях. Но конкретный механизм оплаты при возможных побочных эффектах пока неясен
Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Getty Images
Россия не будет требовать от зарубежных покупателей защиты от юридических рисков и готова взять на себя часть ответственности за возможные риски, осложнения и побочные эффекты. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева.
«Россия настолько уверена в своей вакцине, что не потребовала полной компенсации, и это главный фактор, отличающий нас от любой западной вакцины, — сказал Дмитриев Reuters. — Все они просят полной компенсации юридических рисков».
Глава РФПИ не уточнил, будут ли требовать у зарубежных покупателей при заключении соглашений на поставку вакцины частично взять на себя ответственность за возможные последствия для пациентов. Он также не раскрыл механизм возмещения ущерба пострадавшим.
«В условиях обострения глобальной гонки вакцин <...> сторонники российской разработки «Спутник V» рассматривают вопрос об ответственности как ключевой, поскольку они стремятся захватить долю рынка», — резюмирует Reuters.
Агентство отмечает, что разработчики вакцин во всем мире сокращают сроки разработки с нескольких лет до месяцев, что повышает вероятность непредвиденных последствий. Поэтому ключевым пунктом в переговорах о поставках вакцины становится вопрос о компенсации претензий. У государств существуют разные подходы к этому вопросу. США, например, рассматривают создание вакцины как общественное благо, поэтому ответственность за вакцины против COVID-19 полностью возложена на правительство США, что защищает разработчиков.
Британский производитель лекарств AstraZeneca, который разрабатывает вакцину совместно с Оксфордским университетом, получил от многих стран, с которыми он подписал соглашения о поставках, полную защиту от любых будущих претензий.
РФПИ возьмет на себя некоторые юридические риски по контрактам на поставку вместе с фармацевтическими фирмами, входящими в портфель фонда, которые производят вакцину. «Мы уверены в долгосрочных последствиях», — сказал Дмитриев. РФПИ уже объявил, что у него есть заказы на 1 млрд доз.
Однако министр здравоохранения бразильского штата Баия, который планирует закупить 50 млн доз российской вакцины, сообщил агентству Reuters, что юридические риски будут нести российские организации.
Участники переговоров с бразильской стороны сообщили агентству, что контракты на самом деле еще не подписаны: до сих пор сделки были формализованы только в виде меморандумов о взаимопонимании, поскольку контракты можно заключать только после одобрения вакцины регулирующими органами Бразилии.
В августе после регистрации первой российской вакцины Дмитриев заявил, что все объемы вакцины, произведенные в России, будут использоваться для внутреннего рынка. Препарат для поставок за рубеж будет производиться совместно с иностранными партнерами за границей. «Совместно с иностранными партнерами мы уже готовы обеспечивать производство свыше 500 млн доз вакцины в год в пяти странах и планируем нарастить производственные мощности еще больше», — сообщил Дмитриев.
В сентябре он заявил о достижении договоренностей о производстве Sputnik V с фармацевтическими компаниями Индии. «Индия — одна из ведущих стран по производству вакцин. Около 60% всех вакцин производится в Индии, поэтому мы находимся в очень плотном диалоге как с ведущими министерствами и правительством Индии, так и с ключевыми компаниями по производству вакцины «Спутник V» в Индии. У нас есть уже договоренности, и мы видим, что Индия может быть важным центром по производству вакцины», — отметил Дмитриев.
Коронавирус
РоссияМоскваМир
0(за сутки)
Выздоровели
0
0(за сутки)
Заразились
0
0(за сутки)
Умерли
0(за сутки)
Выздоровели
0
0(за сутки)
Заразились
0
0(за сутки)
Умерли
0(за сутки)
Выздоровели
0
0(за сутки)
Заразились
0
0(за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом