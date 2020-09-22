Россия частично возьмет на себя риски при вакцинации Sputnik V за рубежом

Производители российской вакцины от COVID так уверены в ее качестве, что не требуют от зарубежных покупателей полной страховки от исков о компенсациях. Но конкретный механизм оплаты при возможных побочных эффектах пока неясен

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Getty Images

Россия не будет требовать от зарубежных покупателей защиты от юридических рисков и готова взять на себя часть ответственности за возможные риски, осложнения и побочные эффекты. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева.

«Россия настолько уверена в своей вакцине, что не потребовала полной компенсации, и это главный фактор, отличающий нас от любой западной вакцины, — сказал Дмитриев Reuters. — Все они просят полной компенсации юридических рисков».

Глава РФПИ не уточнил, будут ли требовать у зарубежных покупателей при заключении соглашений на поставку вакцины частично взять на себя ответственность за возможные последствия для пациентов. Он также не раскрыл механизм возмещения ущерба пострадавшим.

«В условиях обострения глобальной гонки вакцин <...> сторонники российской разработки «Спутник V» рассматривают вопрос об ответственности как ключевой, поскольку они стремятся захватить долю рынка», — резюмирует Reuters.