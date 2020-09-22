Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 23 сентября
USD ЦБ: 76,27 (+0,23) Инвестиции, 13:04
Курс евро на 23 сентября
EUR ЦБ: 89,48 (-0,53) Инвестиции, 13:04
Рошаль предложил не «пугать народ» числом заболевших COVID Общество, 17:06 В ПФР исключили пропажу пенсии, если полгода не снимать ее с карты Общество, 16:59 «Локомотив» из-за коронавируса не поедет на матч КХЛ против «Куньлуня» Спорт, 16:59 Тихановская договорилась о помощи от ЕС после «демократических перемен» Политика, 16:56 Паруса или пузыри: во что вкладывают опытные инвесторы РБК и Сбербанк Первый, 16:49 Россия частично возьмет на себя риски при вакцинации Sputnik V за рубежом Общество, 16:46 Водитель «Фургаломобиля» обратился в ЕСПЧ с жалобой на арест Общество, 16:44 Названы сроки начала производства обновленного Lada Largus Авто, 16:37 Частная компания проиграла конкурс на создание ракеты для «Роскосмоса» Технологии и медиа, 16:31 Центр Гамалеи не обнаружил аллергических реакций на вакцину от COVID-19 Общество, 16:31 Как российскому бизнесу заработать на энергетическом повороте в Европе Зеленая экономика, 16:30  Невозвратные карты и включение фитнес-услуг в ДМС: как спасти индустрию Pro, 16:28 Бурятский оперный театр отказался выступать в Москве из-за коронавируса Стиль, 16:27 Плющенко рассказал подробности ухода Трусовой и Косторной от Тутберидзе Спорт, 16:20
Пандемия коронавируса ,  
0 

Россия частично возьмет на себя риски при вакцинации Sputnik V за рубежом

Производители российской вакцины от COVID так уверены в ее качестве, что не требуют от зарубежных покупателей полной страховки от исков о компенсациях. Но конкретный механизм оплаты при возможных побочных эффектах пока неясен
Фото:Leonardo Fernandez Viloria / Getty Images
Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Getty Images

Россия не будет требовать от зарубежных покупателей защиты от юридических рисков и готова взять на себя часть ответственности за возможные риски, осложнения и побочные эффекты. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева.

«Россия настолько уверена в своей вакцине, что не потребовала полной компенсации, и это главный фактор, отличающий нас от любой западной вакцины, — сказал Дмитриев Reuters. — Все они просят полной компенсации юридических рисков».

Глава РФПИ не уточнил, будут ли требовать у зарубежных покупателей при заключении соглашений на поставку вакцины частично взять на себя ответственность за возможные последствия для пациентов. Он также не раскрыл механизм возмещения ущерба пострадавшим.

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 22 сентября
Общество

«В условиях обострения глобальной гонки вакцин <...> сторонники российской разработки «Спутник V» рассматривают вопрос об ответственности как ключевой, поскольку они стремятся захватить долю рынка», — резюмирует Reuters.

РФПИ договорился о поставке 100 млн доз вакцины от COVID-19 в Индию
Общество
Фото:Владимир Песня / РИА Новости

Агентство отмечает, что разработчики вакцин во всем мире сокращают сроки разработки с нескольких лет до месяцев, что повышает вероятность непредвиденных последствий. Поэтому ключевым пунктом в переговорах о поставках вакцины становится вопрос о компенсации претензий. У государств существуют разные подходы к этому вопросу. США, например, рассматривают создание вакцины как общественное благо, поэтому ответственность за вакцины против COVID-19 полностью возложена на правительство США, что защищает разработчиков.

Читайте на РБК Pro
Джулиан Биркиншоу — РБК Pro: «Увольте сотрудников, играющих в политику» Как работать с пожилыми сотрудниками Доначисление налогов может закончиться тюрьмой. Как этого избежать Как руководителю найти время на отпуск

Британский производитель лекарств AstraZeneca, который разрабатывает вакцину совместно с Оксфордским университетом, получил от многих стран, с которыми он подписал соглашения о поставках, полную защиту от любых будущих претензий.

РФПИ возьмет на себя некоторые юридические риски по контрактам на поставку вместе с фармацевтическими фирмами, входящими в портфель фонда, которые производят вакцину. «Мы уверены в долгосрочных последствиях», — сказал Дмитриев. РФПИ уже объявил, что у него есть заказы на 1 млрд доз.

Однако министр здравоохранения бразильского штата Баия, который планирует закупить 50 млн доз российской вакцины, сообщил агентству Reuters, что юридические риски будут нести российские организации.

В ВОЗ поблагодарили Россию за создание вакцины от COVID
Общество
<p>Ханс Клюге</p>

Участники переговоров с бразильской стороны сообщили агентству, что контракты на самом деле еще не подписаны: до сих пор сделки были формализованы только в виде меморандумов о взаимопонимании, поскольку контракты можно заключать только после одобрения вакцины регулирующими органами Бразилии.

В августе после регистрации первой российской вакцины Дмитриев заявил, что все объемы вакцины, произведенные в России, будут использоваться для внутреннего рынка. Препарат для поставок за рубеж будет производиться совместно с иностранными партнерами за границей. «Совместно с иностранными партнерами мы уже готовы обеспечивать производство свыше 500 млн доз вакцины в год в пяти странах и планируем нарастить производственные мощности еще больше», — сообщил Дмитриев.

В сентябре он заявил о достижении договоренностей о производстве Sputnik V с фармацевтическими компаниями Индии. «Индия — одна из ведущих стран по производству вакцин. Около 60% всех вакцин производится в Индии, поэтому мы находимся в очень плотном диалоге как с ведущими министерствами и правительством Индии, так и с ключевыми компаниями по производству вакцины «Спутник V» в Индии. У нас есть уже договоренности, и мы видим, что Индия может быть важным центром по производству вакцины», — отметил Дмитриев.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Автор
Владислав Гордеев
вакцина иски ущерб РФПИ
Материалы по теме
Вакцину «Вектора» от коронавируса после регистрации испытают на пожилых
Общество
В ВОЗ поблагодарили Россию за создание вакцины от COVID
Общество
Академик РАН назвал противопоказание к вакцинации от COVID-19
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter