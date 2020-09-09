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Пандемия коронавируса ,  
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Россия пообещала обеспечить вакциной от COVID четверть населения Мексики

Гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев объяснил решение Landsteiner Scientific приобрести разработанную в России вакцину тем, что в Мексике понимают ее преимущества перед остальными вакцинами-кандидатами
Фото: Edgard Garrido / Reuters
Фото: Edgard Garrido / Reuters

В ноябре 2020 года в Мексику должны начаться поставки российской вакцины «Спутник V» от коронавирусной инфекции COVID-19. Соответствующее соглашение заключили Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и фармацевтическая компания Landsteiner Scientific. В сообщении РФПИ отмечается, что в общей сложности в Мексику планируется поставить 32 млн доз вакцины, обеспечив ей 25% населения страны.

Гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев объяснил решение Landsteiner Scientific приобрести именно разработанную в России вакцину тем, что в Мексике понимают ее преимущества перед остальными вакцинами-кандидатами.

«66% жителей Мексики выразили доверие к российской вакцине, согласно проведенным в стране опросам», — добавил Дмитриев.

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Фото: пресс-служба Роспотребнадзора

В РФПИ пояснили, что поставки вакцины в Мексику будут начаты в случае получения одобрения со стороны государственных регулирующих органов этой страны. В ответ на запрос РБК о том, где будет производиться вакцина для Мексики, в РФПИ сообщили, что ее производством займется «один из международных партнеров» фонда.

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11 августа президент России Владимир Путин объявил о том, что первая в мире вакцина от COVID-19, разработанная Центром им. Гамалеи, зарегистрирована. В преддверии регистрации Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) призывала Минздрав отложить принятие такого решения до успешного завершения третьей фазы клинических испытаний. Уже после регистрации стало известно, что большинство российских медиков, принявших участие в проведенном сервисом «Справочник врача» опросе, не готовы сами привиться ей, так как сомневаются в ее эффективности.

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Скептически отнеслись к первой российской вакцине и специалисты из других стран. О своих сомнениях, в частности, заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США, главный инфекционист страны Энтони Фаучи. Однако министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал такие сомнения безосновательными.

По данным РФПИ, первые результаты пострегистрационного исследования вакцины «Спутник V» c участием 40 тыс. добровольцев будут опубликованы в октябре-ноябре 2020 года.

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Случаев за сутки
Источник: JHU
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Автор: Евгений Калюков
Теги: коронавирус, РФПИ, Мексика
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