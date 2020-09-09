Россия пообещала обеспечить вакциной от COVID четверть населения Мексики

Гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев объяснил решение Landsteiner Scientific приобрести разработанную в России вакцину тем, что в Мексике понимают ее преимущества перед остальными вакцинами-кандидатами

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В ноябре 2020 года в Мексику должны начаться поставки российской вакцины «Спутник V» от коронавирусной инфекции COVID-19. Соответствующее соглашение заключили Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и фармацевтическая компания Landsteiner Scientific. В сообщении РФПИ отмечается, что в общей сложности в Мексику планируется поставить 32 млн доз вакцины, обеспечив ей 25% населения страны.

Гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев объяснил решение Landsteiner Scientific приобрести именно разработанную в России вакцину тем, что в Мексике понимают ее преимущества перед остальными вакцинами-кандидатами.

«66% жителей Мексики выразили доверие к российской вакцине, согласно проведенным в стране опросам», — добавил Дмитриев.

В РФПИ пояснили, что поставки вакцины в Мексику будут начаты в случае получения одобрения со стороны государственных регулирующих органов этой страны. В ответ на запрос РБК о том, где будет производиться вакцина для Мексики, в РФПИ сообщили, что ее производством займется «один из международных партнеров» фонда.