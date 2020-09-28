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Пандемия коронавируса ,  
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Сеул заявил о планах Путина привиться российской вакциной от COVID-19

Так президент России ответил на приглашение южнокорейского лидера Мун Чжэ Ина приехать в страну после того, как ситуация с СOVID-19 стабилизируется, чтобы обсудить двусторонние отношения
Мун Чжэ Ин и Владимир Путин
Мун Чжэ Ин и Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент России Владимир Путин выразил готовность посетить Южную Корею после того, как сделает прививку от коронавируса российской вакциной. Об этом он заявил во время телефонного разговора с южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином, сообщает его администрация.

«Я приеду в Корею. <...> Я привьюсь российской вакциной», — приводит пресс-служба южнокорейского президента слова Путина. Так он ответил на призыв Мун Чжэ Ина приехать в страну после того, как ситуация с СOVID-19 стабилизируется, чтобы обсудить двусторонние отношения. О каком именно препарате идет речь, в администрации не уточнили.

«Я высоко ценю действия Кореи по борьбе с коронавирусом», — отметил Путин и сообщил о готовности Москвы сотрудничать с Сеулом.

РБК направил запрос пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову.

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Как говорится в сообщении на сайте Кремля, при разговора Путин и Мун Чжэ Ин «высказались за налаживание предметной кооперации двух стран в сфере здравоохранения, включая борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции и разработку вакцин». О готовности российского президента посетить Южную Корею там не упоминается.

Стороны обсудили также урегулирование на Корейском полуострове и поздравили друг друга с 30-летием установления дипломатических отношений между Россией и Южной Кореей.

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Вакцину «Спутник V» разработал ИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи. О ее регистрации Путин сообщил в августе, тогда же президент заявил, что препарат на себе испытала его дочь. Президент отметил, что после вакцинации у нее поднялась температура, но вскоре она почувствовала себя хорошо и у нее выработались антитела. Сейчас идет третий этап исследований этой разработки, в котором должны принять участие до 40 тыс. человек.

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Фото:Михаил Терещенко / ТАСС

Еще один российский препарат от COVID-19 разрабатывает новосибирский центр «Вектор». В Роспотребнадзоре сообщили, что эту вакцину зарегистрируют до 15 октября, после чего начнутся клинические испытания третьей фазы.

В Южной Корее по состоянию на 28 сентября коронавирусной инфекцией заразились 23 661 человек, умерли 404. В России подтверждено более 1,159 млн случаев заболевания, умерли 20 385 человек.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

Автор
Наталия Анисимова
При участии
Наталья Галимова
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