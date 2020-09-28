Сеул заявил о планах Путина привиться российской вакциной от COVID-19

Так президент России ответил на приглашение южнокорейского лидера Мун Чжэ Ина приехать в страну после того, как ситуация с СOVID-19 стабилизируется, чтобы обсудить двусторонние отношения

Мун Чжэ Ин и Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент России Владимир Путин выразил готовность посетить Южную Корею после того, как сделает прививку от коронавируса российской вакциной. Об этом он заявил во время телефонного разговора с южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином, сообщает его администрация.

«Я приеду в Корею. <...> Я привьюсь российской вакциной», — приводит пресс-служба южнокорейского президента слова Путина. Так он ответил на призыв Мун Чжэ Ина приехать в страну после того, как ситуация с СOVID-19 стабилизируется, чтобы обсудить двусторонние отношения. О каком именно препарате идет речь, в администрации не уточнили.

«Я высоко ценю действия Кореи по борьбе с коронавирусом», — отметил Путин и сообщил о готовности Москвы сотрудничать с Сеулом.

РБК направил запрос пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову.