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Отравление Навального ,  
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Суд признал законным отказ СК возбудить дело о покушении на Навального

Алексей Навальный
Алексей Навальный (Фото: Замир Усманов / Global Look Press)

Мосгорсуд посчитал законным решение Басманного суда отказать в удовлетворении жалобы на бездействие Следственного комитета (СК) в отношении отравления оппозиционера Алексея Навального. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

«Мосгорсуд оставил в силе постановление Басманного суда города Москвы от 04 сентября 2020 года об отказе в удовлетворении жалобы, поданной в порядке ст. 125 УПК РФ заявителем Гимади В.И., на бездействия должностных лиц СК РФ», — говорится в сообщении.

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Сам Навальный прокомментировал решение суда в Twitter. По его мнению, такое решение могло быть принято только в том случае, если город Томск, в котором произошло покушение, исключили из регионов России. «Гражданин РФ вырубился и впал в кому в самолете РФ, пролетая над Сибирью. <…>. Видимо, Томск исключили из России», — написал он.

Басманный суд отклонил жалобу юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Вячеслава Гимади на бездействие сотрудников СК по заявлению об отравлении Навального в начале сентября. Тогда Гимади заявил, что этот ответ нарушает процессуальные нормы, и сообщил о скорой подаче апелляции.

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Клиника &laquo;Шарите&raquo;

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Он впал в кому. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска, откуда политика госпитализировали в местную больницу скорой помощи. Российские медики утверждали, что состояние оппозиционера, в частности, могло вызвать нарушение обмена веществ.

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Соратники Навального считают, что его отравили. Спустя несколько дней СК начал доследственную проверку, по результатам которой сообщил, что никаких сильнодействующих или наркотических веществ обнаружить не удалось. Позже российские врачи заявили, что не выявили следов яда в организме оппозиционера.

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Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

Через два дня после госпитализации в Омске Навального перевезли на лечение в берлинскую клинику «Шарите». Правительство Германии 2 сентября сообщило, что политик был отравлен ядом из той же группы, что и «Новичок». Канцлер ФРГ Ангела Меркель говорила, что таким образом Навального пытались заставить замолчать. Она призвала Москву к ответу. Позднее Евросоюз потребовал, чтобы Россия провела открытое расследование о покушении на оппозиционера.

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Российские власти допускали, что ситуация с Навальным могла быть постановкой, обвинения в причастности к случившемуся они называли «пустым шумом» и указывали на отсутствие запасов «Новичка».

Сейчас состояние Навального стабильно. Его уже выписали из клиники, однако пока политик остается в Германии.

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