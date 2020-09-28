Суд признал законным отказ СК возбудить дело о покушении на Навального

Алексей Навальный (Фото: Замир Усманов / Global Look Press)

Мосгорсуд посчитал законным решение Басманного суда отказать в удовлетворении жалобы на бездействие Следственного комитета (СК) в отношении отравления оппозиционера Алексея Навального. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

«Мосгорсуд оставил в силе постановление Басманного суда города Москвы от 04 сентября 2020 года об отказе в удовлетворении жалобы, поданной в порядке ст. 125 УПК РФ заявителем Гимади В.И., на бездействия должностных лиц СК РФ», — говорится в сообщении.

Сам Навальный прокомментировал решение суда в Twitter. По его мнению, такое решение могло быть принято только в том случае, если город Томск, в котором произошло покушение, исключили из регионов России. «Гражданин РФ вырубился и впал в кому в самолете РФ, пролетая над Сибирью. <…>. Видимо, Томск исключили из России», — написал он.

Басманный суд отклонил жалобу юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Вячеслава Гимади на бездействие сотрудников СК по заявлению об отравлении Навального в начале сентября. Тогда Гимади заявил, что этот ответ нарушает процессуальные нормы, и сообщил о скорой подаче апелляции.