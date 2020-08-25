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Отравление Навального ,  
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Кремль назвал пустым шумом обвинения в отравлении Навального

В сообщениях немецких врачей, заявивших об отравлении Навального ингибиторами холинэстеразы, нет ничего нового, считает Дмитрий Песков. Омские врачи ранее заявляли, что никаких ядов в организме Навального не обнаружили
Фото: Markus Schreiber / AP
Фото: Markus Schreiber / AP

Кремль не считает серьезными обвинения в причастности властей к отравлению оппозиционера Алексея Навального, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мы не можем относиться серьезно к этим озвученным обвинениям, это, скажем так, обвинения, которые абсолютно не могут никак быть правдой и скорее являются пустым шумом. Серьезно мы к этому относиться не намерены», — заявил Песков.

Заявления немецких врачей, сообщивших, что клинические исследования указывают на отравление веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, Песков оценил как «не несущие новой информации». По его словам, схожие данные уже получили врачи в Омске.

Ингибиторы холинэстеразы — вещества, снижающие активность фермента ацетилхолинэстеразы, играющего важную роль в функционировании нервной системы. К этому классу относятся соединения, чаще всего фосфорорганические, очень широкого спектра применения. Среди них есть природные яды, боевые отравляющие вещества (зарин, заман, «Новичок»), инсектициды, а также различные виды лекарств, например для лечения болезни Альцгеймера.

«Что касается заявлений клиники, здесь не должно быть места шумливым пустым заявлениям, здесь нужно абсолютно спокойно анализировать сказанное и написанное. Мы пока ничего нового не узнали из этого заявления. Мы специально связались с нашими врачами, спросили, как с профессиональной точки зрения надо отнестись к написанному. Дело в том, что факт вот этой пониженной холинэстеразы был установлен в первые часы нашими медиками в больнице в Омске, и атропин, о котором говорят немцы, который делают сейчас пациенту, его начали вводить в первый час пребывания пациента в реанимации», — сообщил Песков.

Представитель президента утверждает, что заявление немецких врачей — лишь иная интерпретация тех же данных, которые были и у специалистов в Омске. «Снижение уровня холинэстеразы возможно по самым разным причинам. Возможно при приеме и использовании различных лекарств — лекарства понижают уровень холинэстеразы. Очень важно выяснить, что же стало причиной снижения уровня, и как раз вот эту причину наши медики и немцы пока установить не смогли», — утверждает Песков.

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Врачи немецкой клиники «Шарите» (Charité), куда доставили Навального, по итогам его обследования сообщили, что результаты его анализов указывают на отравление веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев опровергал эту версию, заявив, что омские медики не обнаружили следы подобных соединений в крови политика. Сабаев утверждал, что у Навального отсутствовала клиническая картина, специфичная для отравления веществами группы ингибиторов холинэстеразы. О том, что омские медики, как заявил Песков, сразу установили пониженный уровень фермента в крови Навального, Сабаев не сообщал.

Завотделением анестезиологии-реанимации № 1 столичного Центра им. Пирогова Борис Теплых, который в составе делегации московских врачей летал в Омск для участия в консилиуме, комментируя выводы немецких коллег, подтвердил, что принципиально новых сведений в них нет. «Для меня ничего нового пока в заявлении коллег из «Шарите» не прозвучало. Они говорят о клинических данных, показывающих на интоксикацию ингибиторами холинэстеразы», — сообщил врач. Теплых уточнил, что в сообщении немецких коллег речь идет «о клинических данных, а не о самом веществе, которое ни нами, ни, видимо, ими на данный момент обнаружено не было». «Версия же такая нами в первый же день поступления пациента прорабатывалась, но подтверждения не нашла», — резюмировал медик.

Авторы: Полина Химшиашвили, Георгий Тадтаев
Теги: Алексей Навальный, Кремль, Дмитрий Песков, отравление
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