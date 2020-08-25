Кремль назвал пустым шумом обвинения в отравлении Навального

В сообщениях немецких врачей, заявивших об отравлении Навального ингибиторами холинэстеразы, нет ничего нового, считает Дмитрий Песков. Омские врачи ранее заявляли, что никаких ядов в организме Навального не обнаружили

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Кремль не считает серьезными обвинения в причастности властей к отравлению оппозиционера Алексея Навального, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мы не можем относиться серьезно к этим озвученным обвинениям, это, скажем так, обвинения, которые абсолютно не могут никак быть правдой и скорее являются пустым шумом. Серьезно мы к этому относиться не намерены», — заявил Песков.

Заявления немецких врачей, сообщивших, что клинические исследования указывают на отравление веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, Песков оценил как «не несущие новой информации». По его словам, схожие данные уже получили врачи в Омске.

Ингибиторы холинэстеразы — вещества, снижающие активность фермента ацетилхолинэстеразы, играющего важную роль в функционировании нервной системы. К этому классу относятся соединения, чаще всего фосфорорганические, очень широкого спектра применения. Среди них есть природные яды, боевые отравляющие вещества (зарин, заман, «Новичок»), инсектициды, а также различные виды лекарств, например для лечения болезни Альцгеймера.

«Что касается заявлений клиники, здесь не должно быть места шумливым пустым заявлениям, здесь нужно абсолютно спокойно анализировать сказанное и написанное. Мы пока ничего нового не узнали из этого заявления. Мы специально связались с нашими врачами, спросили, как с профессиональной точки зрения надо отнестись к написанному. Дело в том, что факт вот этой пониженной холинэстеразы был установлен в первые часы нашими медиками в больнице в Омске, и атропин, о котором говорят немцы, который делают сейчас пациенту, его начали вводить в первый час пребывания пациента в реанимации», — сообщил Песков.