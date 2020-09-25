МИД России допустил «постановку» ситуации с Навальным

Клиника «Шарите» (Фото: Christian Mang / Reuters)

Ситуация с ухудшением здоровья политика Алексея Навального и последовавших затем версий об отравлении нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок» могла быть постановкой. Об этом говорится в заявлении российского министерства иностранных дел.

«Действия Германии были настолько отлаженными, что это стало вызывать массу вопросов на предмет того, а не с очередной ли постановкой на тему мистического применения химического оружия мы имеем дело, но теперь не в Сирии и Великобритании, а у нас в России», — говорился в сообщении.

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