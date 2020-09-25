Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 76,82 (-0,36) Инвестиции, 13:48
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 89,66 (-0,32) Инвестиции, 13:48
Под Харьковом разбился самолет Общество, 21:29 Чемпион мира по биатлону заразился коронавирусом Спорт, 21:22 Су-27 провел патрулирование границы из-за двух самолетов США над Балтикой Политика, 21:14 Пропустившему три матча «Ротору» разрешили сыграть с «Рубином» Спорт, 20:49 Медведев поддержал присвоение улицам имен погибших от COVID-19 врачей Общество, 20:47 Автомобиль с характером: Mercedes-Benz GLE купе РБК и Mercedes-Benz, 20:46 МИД России допустил «постановку» ситуации с Навальным Политика, 20:38 Макаревич сообщил о перенесенном в легкой форме COVID-19 Общество, 20:37 В ВОЗ не исключили 2 млн смертей от COVID-19 до широкой вакцинации Общество, 20:32 В «Формуле-1» перед гонкой в России выявили семь новых случаев COVID-19 Спорт, 20:25 В центре Москвы автомобиль на пешеходном переходе сбил ребенка Общество, 20:25 Греф оценил возможность «украинского сценария» с банком в Белоруссии Финансы, 20:22 «Ротору» засчитали техническое поражение в третьем матче подряд Спорт, 20:01 В твиттере Канье Уэста появились 40 постов с иконами Стиль, 20:00
Политика ,  
0 

МИД России допустил «постановку» ситуации с Навальным

Клиника &laquo;Шарите&raquo;
Клиника «Шарите» (Фото: Christian Mang / Reuters)

Ситуация с ухудшением здоровья политика Алексея Навального и последовавших затем версий об отравлении нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок» могла быть постановкой. Об этом говорится в заявлении российского министерства иностранных дел.

«Действия Германии были настолько отлаженными, что это стало вызывать массу вопросов на предмет того, а не с очередной ли постановкой на тему мистического применения химического оружия мы имеем дело, но теперь не в Сирии и Великобритании, а у нас в России», — говорился в сообщении.

Германия заявила о следах схожего с «Новичком» яда в организме Навального
Политика
Клиника &laquo;Шарите&raquo;

Материал дополняется

Алексей Навальный МИД России Германия
Материалы по теме
Госдума предложила бундестагу создать комиссию по ситуации с Навальным
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter