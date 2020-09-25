Госдума предложила бундестагу создать комиссию по ситуации с Навальным

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Председатель комиссии Государственной думы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела России Василий Пискарев направил главе бундестага Вольфгангу Шойбле предложение создать рабочую группу или комиссию по контролю за расследованием вероятного отравления оппозиционера Алексея Навального. Соответствующее обращение опубликовано на сайте Госдумы. Его подписали все члены комиссии.

«Надеемся, что парламентарии Германии предпримут необходимые усилия, чтобы побудить власти ФРГ к проведению независимого расследования на территории своей страны и взаимодействию с Россией, которая проявляет в этом вопросе максимальную открытость», — говорится в письме.

Пискарев также выразил сожаление, что «голословные обвинения и ультиматумы в адрес России» разрушают дипломатические отношения двух государств. По его мнению, существует целая кампания, направленная против России западными СМИ.

РБК направил запрос главе бундестага Вольфгангу Шойбле.