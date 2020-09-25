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Отравление Навального ,  
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Госдума предложила бундестагу создать комиссию по ситуации с Навальным

Фото:Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Председатель комиссии Государственной думы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела России Василий Пискарев направил главе бундестага Вольфгангу Шойбле предложение создать рабочую группу или комиссию по контролю за расследованием вероятного отравления оппозиционера Алексея Навального. Соответствующее обращение опубликовано на сайте Госдумы. Его подписали все члены комиссии.

«Надеемся, что парламентарии Германии предпримут необходимые усилия, чтобы побудить власти ФРГ к проведению независимого расследования на территории своей страны и взаимодействию с Россией, которая проявляет в этом вопросе максимальную открытость», — говорится в письме.

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Пискарев также выразил сожаление, что «голословные обвинения и ультиматумы в адрес России» разрушают дипломатические отношения двух государств. По его мнению, существует целая кампания, направленная против России западными СМИ.

РБК направил запрос главе бундестага Вольфгангу Шойбле.

Самочувствие Навального ухудшилось утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в Омске, где политика госпитализировали. Он впал в кому. Российские медики объясняли его состояние нарушением обмена веществ.

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Спустя два дня оппозиционера перевезли на лечение в немецкую клинику «Шарите» в Берлине. В начале сентября правительство ФРГ сообщило, что Навальный был отравлен ядом из той же группы, что и «Новичок». Позднее соратники политика рассказали, что после его госпитализации в Омске провели обыск его комнаты в томской гостинице, где обнаружили открытые бутылки с водой. В них впоследствии и были обнаружены следы яда, утверждали они.

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала покушение на оппозиционера попыткой заставить его прекратить свою деятельность в рамках Фонда борьбы с коррупцией. Она призвала Москву к ответу.

Омские врачи при этом сообщали, что экспертизы не выявили следов ядов в организме политика. Власти также утверждали, что у России нет запасов «Новичка». В Кремле не видят повода для обвинений в случившемся с Навальным.

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