ЕС потребовал от России открытого расследования по делу Навального

Россия незамедлительно должна начать независимое и прозрачное расследование по делу Навального, заявил глава дипломатии Евросоюза. Он потребовал наказать виновных в возможном отравлении оппозиционера

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Россия должна провести прозрачное расследование возможного отравления основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Об этом говорится в заявлении верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, опубликованном на сайте ЕС.

«Европейский союз решительно осуждает то, что представляется покушением на господина Навального. Крайне важно, чтобы российские власти незамедлительно начали независимое и прозрачное расследование отравления господина Навального», — сказано в заявлении.

Боррель сослался на предварительные результаты обследования Навального, проведенного в берлинском госпитале «Шарите». Немецкие врачи подтвердили подозрения соратников Навального в том, что он был отравлен, однако российские медики с их заключением не согласились.

«Предварительные результаты обследования в клинике «Шарите» показывают, что лидер российской оппозиции Алексей Навальный был отравлен во время пребывания в Сибири. <...> Российский народ, как и международное сообщество, требует установить факты, стоящие за отравлением господина Навального. Виновные должны быть привлечены к ответственности», — заявил Боррель.