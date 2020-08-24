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Отравление Навального ,  
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ЕС потребовал от России открытого расследования по делу Навального

Россия незамедлительно должна начать независимое и прозрачное расследование по делу Навального, заявил глава дипломатии Евросоюза. Он потребовал наказать виновных в возможном отравлении оппозиционера
Фото: Алексей Мальгавко / Reuters
Фото: Алексей Мальгавко / Reuters

Россия должна провести прозрачное расследование возможного отравления основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Об этом говорится в заявлении верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, опубликованном на сайте ЕС.

«Европейский союз решительно осуждает то, что представляется покушением на господина Навального. Крайне важно, чтобы российские власти незамедлительно начали независимое и прозрачное расследование отравления господина Навального», — сказано в заявлении.

Боррель сослался на предварительные результаты обследования Навального, проведенного в берлинском госпитале «Шарите». Немецкие врачи подтвердили подозрения соратников Навального в том, что он был отравлен, однако российские медики с их заключением не согласились.

«Предварительные результаты обследования в клинике «Шарите» показывают, что лидер российской оппозиции Алексей Навальный был отравлен во время пребывания в Сибири. <...> Российский народ, как и международное сообщество, требует установить факты, стоящие за отравлением господина Навального. Виновные должны быть привлечены к ответственности», — заявил Боррель.

Отравление Навального. Что важно знать
Политика
Алексей Навальный

Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву утром 20 августа. Самолет экстренно сел в Омске, после чего политика доставили в местную больницу скорой помощи, где политик впал в кому. Через два дня Навального доставили на лечение в клинику «Шарите» в Берлине.

Пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш и другие его сторонники утверждали, что Навального отравили из-за его политической деятельности. Но омские врачи версию с отравлением исключили, назвав в качестве возможного диагноза нарушение обмена веществ, связанного с падением сахара в крови. Лечащий врач Навального заключение медиков раскритиковала. По ее мнению, тяжелое нарушение обмена веществ развилось уже после отравления политика. «Подлая подмена понятий», — сказала Васильева.

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В «Шарите» после проведения обследования Навального заявили, что он был отравлен одним из веществ из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы. К ним относятся ряд природных и синтетических соединений, в том числе фосфорорганических, которые используют в сельском хозяйстве для уничтожения насекомых, а также в качестве боевых отравляющих веществ. Токсичность таких соединений различна и зависит от того, каким образом яд поступает в организм. При тяжелом отравлении он может приводить к коме или смерти.

После заявления врачей из «Шарите» омские медики, наблюдавшие Навального, сообщили, что не нашли ингибиторов холинестеразы в крови политика. Завотделением анестезиологии-реанимации № 1 Центра им. Пирогова Борис Теплых, который в составе делегации московских врачей вылетал в Омск, заявил, что ничего нового в словах врачей из «Шарите» нет. В сообщении немецких медиков речь идет «о клинических данных, а не о самом веществе, которое ни нами, ни, видимо, ими на данный момент обнаружено не было», отметил он.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Алексей Навальный, Евросоюз
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