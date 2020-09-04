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Отравление Навального ,  
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Суд Москвы отклонил жалобу ФБК на бездействие СК по отравлению Навального

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Вячеслав Гимади в Басманном суде во время подачи жалобы на бездействие Следственного комитета РФ в связи с предполагаемым отравлением Алексея Навального
Юрист Фонда борьбы с коррупцией Вячеслав Гимади в Басманном суде во время подачи жалобы на бездействие Следственного комитета РФ в связи с предполагаемым отравлением Алексея Навального (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Басманный суд Москвы отклонил жалобу юристов Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) на бездействие Следственного комитета по заявлению об отравлении оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента.

В ходе заседания суд огласил ответ из Следственного комитета, в котором говорится, что заявление о возбуждении уголовного дела направлено в Западно-Сибирское следственное управление СК на транспорте.

Представитель прокуратуры оценила действия СК как законные. Однако юрист ФБК Вячеслав Гимади заявил, что такой ответ ведомства нарушает процессуальные нормы, так как фактически свидетельствует об отказе в проведении проверки. После оглашения решения Гимади обещал обжаловать его в Мосгорсуде.

Управление СК на транспорте по Сибирскому федеральному округу 27 августа сообщило, что начало доследственную проверку. В ведомстве утверждали, что не обнаружили сильнодействующих либо наркотических веществ.

Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Пилоты экстренно посадили самолет в Омске, где политика доставили в местную больницу.

Сразу после госпитализации Навального соратники политика заявили о его отравлении за политическую деятельность. В связи с чем руководитель юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади направил заявление в СК по ст. 277 УК России (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля). Главврач омской больницы, куда госпитализировали Навального, Александр Мураховский заявлял, что экспертиза не подтвердила отравление оппозиционера химическим веществом.

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Спустя некоторое время ФБК подал заявление в суд на бездействие следствия, мотивировав это тем, что ведомство не ответило заявителям в установленный срок.

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Фото: Maja Hitij / Getty Images

Спустя два дня, 22 августа, Навальный был доставлен на лечение в берлинскую клинику «Шарите». Немецкие врачи заявили, что клинические исследования указывают на отравление. Речь идет о веществе из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы. Однако конкретное вещество в клинике назвать не смогли.

Позже, 2 сентября, правительство Германии официально заявило, что в организме Навального были найдены следы яда из группы «Новичок».

На следующий день специалисты НИИ им. Н.В.Склифосовского, которые также проводили исследование анализов Навального, заявили, что в его организме не было ядовитых веществ.

Теги: Алексей Навальный, СК
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