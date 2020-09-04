Суд Москвы отклонил жалобу ФБК на бездействие СК по отравлению Навального

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Вячеслав Гимади в Басманном суде во время подачи жалобы на бездействие Следственного комитета РФ в связи с предполагаемым отравлением Алексея Навального (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Басманный суд Москвы отклонил жалобу юристов Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) на бездействие Следственного комитета по заявлению об отравлении оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента.

В ходе заседания суд огласил ответ из Следственного комитета, в котором говорится, что заявление о возбуждении уголовного дела направлено в Западно-Сибирское следственное управление СК на транспорте.

Представитель прокуратуры оценила действия СК как законные. Однако юрист ФБК Вячеслав Гимади заявил, что такой ответ ведомства нарушает процессуальные нормы, так как фактически свидетельствует об отказе в проведении проверки. После оглашения решения Гимади обещал обжаловать его в Мосгорсуде.

Управление СК на транспорте по Сибирскому федеральному округу 27 августа сообщило, что начало доследственную проверку. В ведомстве утверждали, что не обнаружили сильнодействующих либо наркотических веществ.

Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Пилоты экстренно посадили самолет в Омске, где политика доставили в местную больницу.