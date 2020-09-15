Нарышкин заявил об уничтожении всех запасов «Новичка» в России

Сергей Нарышкин (Фото: kremlin.ru)

Все запасы отравляющего вещества «Новичок», которым, предположительно, отравили политика Алексея Навального, в России были уничтожены в соответствии с протоколами и регламентами Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом журналистам сообщил глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, передает «РИА Новости».

«И это [уничтожение] было зафиксировано в установленном порядке. Поэтому говорить о том, что на территории России имеются или производство, или старые запасы боевых отравляющих веществ, — это, конечно, дезинформация», — заверил Нарышкин.

Кроме того, он добавил, что врачи в Омске провели исследования по всем протоколам и на современном оборудовании. По его словам, на момент вылета Навального из России ядов в его организме не обнаружили.

Немецкие врачи 24 августа заявили, что, согласно результатам исследований, оппозиционера отравили веществом из группы «Новичок». Вскоре эти выводы подтвердили лаборатории из Франции и Швеции, сообщал официальный представитель немецкого правительства.