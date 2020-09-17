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Протесты в Белоруссии ,  
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МИД предостерег США от навязывания услуг посредничества в Белоруссии

Фото:Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко провел переговоры по телефону с послом США Джоном Салливаном, сообщила пресс-служба МИД России. Беседа была посвящена событиям в Белоруссии и ситуации вокруг нагорно-карабахского конфликта.

«С российской стороны подчеркнута недопустимость какого-либо вмешательства во внутриполитические процессы, попыток дестабилизации и навязывания извне односторонних посреднических услуг», — говорится в сообщении.

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Фото:U.S. Army / Flickr

Руденко также назвал перспективным предложение провести в Белоруссии конституционную реформу, нацеленную на либерализацию политической системы страны с привлечением к этому членов трудовых коллективов и представителей гражданского общества.

В конце августа министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе переговоров с первым заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом предостерег американское и европейские правительства от вмешательства во внутренние дела республики. В ответ на это заявление в США сообщили, что не заинтересованы в создании искусственного кризиса вокруг ситуации в Белоруссии.

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Протесты в Белоруссии начались 9 августа после проведения президентских выборов. По данным ЦИК, победу на них одержал действующий президент Александр Лукашенко, набрав более 80% голосов. Оппозиция и протестующие считают результаты сфальсифицированными. Штаб Тихановской утверждает, что она набрала 70-80% голосов (по данным ЦИК, Тихановскую поддержали 10%).

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Сам Лукашенко заявлял, что протесты в стране планируют и направляют США, а «европейцы подыгрывают» им. В этом он увидел попытку настроить республику против России и разрушить дружественные отношения между государствами. Лукашенко также указывал, что не отдаст оппонентам страну даже после смерти.

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<p>Александр Лукашенко</p>

Позднее он заявил, что у существующей в стране общественной системы в стране — авторитарный характер и, по его мнению, нужно выстроить другую, не завязанную на личности президента. Лукашенко предложил
провести конституционную реформу, которая перераспределит президентскую власть. Вопрос разработки проекта нового закона он намерен вынести на общественное обсуждение. По мнению объявленного ЦИК президента республики, только после этого можно будет провести новые выборы главы государства, если это потребуется.

Накануне Лукашенко также заявил, что настало время «придать новый импульс общественно-политической жизни». Он добавлял, что необходимо сформировать единое видение того, как должна развиваться страна, каким должно быть ее госудаственное устройство. «Это Конституция. Мы выборы провели, результат получили. На этом точка. Наверное, хватит будоражить общество. Следующие президентские выборы — по Конституции. Как определимся, так и будет», — говорил Лукашено

До этого провести реформу Основного закона предлагал баллотировавшийся на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико. По его мнению, взять за основу стоило бы редакцию Конституции 1994 года, так как она предусматривает ограничение президентских сроков. Однако Лукашенко раскритиковал это предложение, назвав его «подарком криминалу».

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