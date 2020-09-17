МИД предостерег США от навязывания услуг посредничества в Белоруссии

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Заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко провел переговоры по телефону с послом США Джоном Салливаном, сообщила пресс-служба МИД России. Беседа была посвящена событиям в Белоруссии и ситуации вокруг нагорно-карабахского конфликта.

«С российской стороны подчеркнута недопустимость какого-либо вмешательства во внутриполитические процессы, попыток дестабилизации и навязывания извне односторонних посреднических услуг», — говорится в сообщении.

Руденко также назвал перспективным предложение провести в Белоруссии конституционную реформу, нацеленную на либерализацию политической системы страны с привлечением к этому членов трудовых коллективов и представителей гражданского общества.

В конце августа министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе переговоров с первым заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом предостерег американское и европейские правительства от вмешательства во внутренние дела республики. В ответ на это заявление в США сообщили, что не заинтересованы в создании искусственного кризиса вокруг ситуации в Белоруссии.