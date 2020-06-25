В МИД России оценили планы США по переброске войск из Германии в Польшу

Фото: U.S. Army / Flickr

Москва внимательно следит за заявлениями Вашингтона в отношении возможной передисклокации части американского контингента из Германии в Польшу, в случае необходимости Россия примет все меры для обеспечения своей безопасности. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко, передает «РИА Новости».

«Мы будем внимательно следить за тем, какую в конечном счете конфигурацию обретут вооруженные силы США в Европе, и в случае необходимости примем все необходимые меры для обеспечения законных интересов обороноспособности и безопасности России», — сказал Грушко.

По его словам, в МИД допускают, что США могут пойти на нарушение Основополагающего акта Россия-НАТО, в котором содержатся обязательства альянса воздерживаться от дополнительного размещения существенных боевых сил.

Грушко заявил, что Вашингтон «последовательно разрушает все другие материальные основы военной безопасности в Европе». В частности, замглавы российского МИДа напомнил, что США уже вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности и объявили о выходе из Договора по открытому небу.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США могут перебросить часть своих военнослужащих из Германии в Польшу.