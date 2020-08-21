Лукашенко обвинил США в протестах в Белоруссии

Александр Лукашенко (Фото: president.gov.by)

Протесты и беспорядки в Белоруссии были спланированы в США, заявил президент республики Александр Лукашенко. Его слова приводит государственное агентство БелТА.

«Планируют все это и направляют США, а европейцы подыгрывают. Сказано так — сделают так», — сказал Лукашенко.

По его словам, для Белоруссии «готовили эту заварушку», Россия боялась потерять ее, а западные страны решили «подтянуть» республику против России. «Сейчас они хотят установить этот балто-черноморский коридор, санитарный кордон — три балтийские республики, мы и Украина. Мы тут одно звено остались», — заявил президент.

Ранее Лукашенко заявил о попытке Запада захватить Гродненскую область. Президент рассказал, что другие страны уже начали давить на Белоруссию силой оружия и по этой причине из Витебска в Гродно была переброшена воздушно-десантная бригада.