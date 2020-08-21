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Протесты в Белоруссии ,  
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Лукашенко обвинил США в протестах в Белоруссии

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: president.gov.by)

Протесты и беспорядки в Белоруссии были спланированы в США, заявил президент республики Александр Лукашенко. Его слова приводит государственное агентство БелТА.

«Планируют все это и направляют США, а европейцы подыгрывают. Сказано так — сделают так», — сказал Лукашенко.

По его словам, для Белоруссии «готовили эту заварушку», Россия боялась потерять ее, а западные страны решили «подтянуть» республику против России. «Сейчас они хотят установить этот балто-черноморский коридор, санитарный кордон — три балтийские республики, мы и Украина. Мы тут одно звено остались», — заявил президент.

Лукашенко заявил о зачинщиках протестов из заграницы
Политика
Александр Лукашенко

Ранее Лукашенко заявил о попытке Запада захватить Гродненскую область. Президент рассказал, что другие страны уже начали давить на Белоруссию силой оружия и по этой причине из Витебска в Гродно была переброшена воздушно-десантная бригада.

19 августа глава государства поручил усилить охрану госграницы по всему периметру. Лукашенко дал такое поручение, чтобы из других стран в Белоруссию не попали «боевики, оружие, боеприпасы, деньги для финансирования беспорядков».

Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное
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Фото: Василий Федосенко / Reuters

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Протесты в Белоруссии начались 9 сентября, после оглашения результатов президентских выборов. По данным ЦИК, на них победу одержал Александр Лукашенко, набравший 80% голосов. Протестующие считают, что на выборах произошли массовые фальсификации, и требуют пересчета голосов или новых выборов.

Теги: Александр Лукашенко, протесты, США
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