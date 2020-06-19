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Бабарико предложил провести референдум и изменить Конституцию Белоруссии

Виктор Бабарико
Виктор Бабарико (Фото: vdbabariko / Facebook)

Кандидат в президенты Белоруссии Виктор Бабарико предложил провести референдум по изменениям в Конституцию республики.

Об этом он заявил в видеобращении, записанном еще до того, как его задержали сотрудники Комитета государственного контроля Белоруссии. Видео опубликовал его штаб на канале кандидата в YouTube.

«Хочу объявить новую инициативу. И я очень надеюсь, что вы меня в этом поддержите. Я предлагаю провести общереспубликанский референдум по изменению Конституции Белоруссии и попробовать ее вернуть, взяв за образец Конституцию 1994 года», — сказал Бабарико.

По его словам, в старой Конституции было предусмотрено ограничение президентских сроков, разделение трех ветвей власти и «право народа на определение своей судьбы».

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Чтобы реализовать этот план кандидат предложил сделать три шага: собрать инициативную группу не менее ста человек; четко сформулировать изменения в /Конституции, которые должны быть отражены в вопросах референдума; собрать необходимые 450 тыс. подписей.

«Уверен, раз мы за один месяц собрали 400 тысяч подписей (за выдвижение Бабарико в кандидаты — РБК.), то уж как-нибудь за два месяца мы сможем собрать 450 тысяч людей, которые готовы будут независимо от того, кто победит 9 августа, сделать свою страну такой, какой она должна быть», — заявил политик.

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Виктора Бабарико — бывшего председателя правления Белгазпромбанка и основного соперника Александра Лукашенко на предстоящих президентских выборах — задержали утром 18 июня вместе с сыном Эдуардом.

Глава Комитета госконтроля Белоруссии Иван Тертель сообщил, что Бабарико подозревается в противоправной деятельности, давлении на свидетелей и попытках сокрыть свои прошлые преступления. После этого на имущество Бабарико был наложен арест.

Материал дополняется

Теги: Белоруссия, Виктор Бабарико, референдум
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