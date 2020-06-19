Бабарико предложил провести референдум и изменить Конституцию Белоруссии

Виктор Бабарико (Фото: vdbabariko / Facebook)

Кандидат в президенты Белоруссии Виктор Бабарико предложил провести референдум по изменениям в Конституцию республики.

Об этом он заявил в видеобращении, записанном еще до того, как его задержали сотрудники Комитета государственного контроля Белоруссии. Видео опубликовал его штаб на канале кандидата в YouTube.

«Хочу объявить новую инициативу. И я очень надеюсь, что вы меня в этом поддержите. Я предлагаю провести общереспубликанский референдум по изменению Конституции Белоруссии и попробовать ее вернуть, взяв за образец Конституцию 1994 года», — сказал Бабарико.

По его словам, в старой Конституции было предусмотрено ограничение президентских сроков, разделение трех ветвей власти и «право народа на определение своей судьбы».