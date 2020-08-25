Российский МИД сообщил о предостережении Вашингтону по Белоруссии

Россия предостерегла США и Евросоюз от любого вмешательства во внутренние дела Белоруссии и отметила, что попытки давления на руководство страны недопустимы. Об этом говорилось на встрече главы МИДа и замгоссекретаря США

Сергей Лавров (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Россия предостерегла США от вмешательства во внутренние дела Белоруссии, соответствующее заявление было сделано в ходе встречи министра иностранных дел Сергея Лаврова и первого заместителя госсекретаря США Стивена Бигана в Москве, говорится на сайте МИДа.

«Россия предостерегает США и ЕС от любых форм вмешательства во внутренние дела Беларуси, включая звучащие сейчас в некоторых столицах открытые призывы к антиправительственным манифестациям», — сказано в сообщении ведомства. Также российская сторона сделала акцент на том, что попытки оказать санкционное или политическое давление на Минск недопустимы.

Биган также встретился с заместителями министра Сергеем Рябковым и Игорем Моргуловым. Чиновники обсуждали в том числе вопросы стратегической стабильности и российско-американское взаимодействие по содействию урегулированию ядерной проблемы Корейского полуострова, говорится в сообщении.

В интервью «Первому каналу» по итогам встречи с Биганом Лавров заявил, что в США подтвердили, что не заинтересованы в создании искусственного кризиса вокруг ситуации в Белоруссии. «Они подчеркивали свою заинтересованность в том, чтобы все внешние игроки способствовали налаживанию диалога между властью и оппозицией. Мы в ответ сказали, что поддерживаем такой подход», — отметил министр.