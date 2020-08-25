Российский МИД сообщил о предостережении Вашингтону по Белоруссии

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Забыть про счет
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Забыть про счет
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 августа
USD ЦБ: 74,51 (+0,09) Инвестиции, 12:57
Курс евро на 26 августа
EUR ЦБ: 88,06 (+0,16) Инвестиции, 12:57
Пользователи сообщили о сбоях в работе каршеринга «Яндекс.Драйв» Общество, 20:20 МИД назвал отравление Навального невыгодным для российского руководства Политика, 20:09 Госдеп поддержал требование ЕС о расследовании отравления Навального Политика, 20:07 Отравление Навального. Что важно знать Политика, 19:56 Путин дал Медведеву новые полномочия по Арктике Политика, 19:47 Акции «Яндекса» впервые превысили ₽5000 за бумагу Инвестиции, 19:47 МВД Ингушетии сообщило о девяти пострадавших в перестрелке Общество, 19:46 Экс-игрок «Челси» и «Реала» покинет «Ювентус» Спорт, 19:43 В Бразилии продают урожай на 2 года вперед. Таких прецедентов еще не было Инвестиции, 19:43 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 25 августа Общество, 19:37 Как Мещерский парк получил новый облик РБК и Imperial Garden, 19:33 Центру Гамалеи разрешили провести новые испытания вакцины от COVID-19 Общество, 19:27 В Минпросвещения сообщили об отказе 10 регионов от школьных линеек Общество, 19:26 «Трейдинг может заменить работу». Как научиться зарабатывать на биткоине Крипто, 19:20
Протесты в Белоруссии ,  
0 

Российский МИД сообщил о предостережении Вашингтону по Белоруссии

Россия предостерегла США и Евросоюз от любого вмешательства во внутренние дела Белоруссии и отметила, что попытки давления на руководство страны недопустимы. Об этом говорилось на встрече главы МИДа и замгоссекретаря США
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Россия предостерегла США от вмешательства во внутренние дела Белоруссии, соответствующее заявление было сделано в ходе встречи министра иностранных дел Сергея Лаврова и первого заместителя госсекретаря США Стивена Бигана в Москве, говорится на сайте МИДа.

«Россия предостерегает США и ЕС от любых форм вмешательства во внутренние дела Беларуси, включая звучащие сейчас в некоторых столицах открытые призывы к антиправительственным манифестациям», — сказано в сообщении ведомства. Также российская сторона сделала акцент на том, что попытки оказать санкционное или политическое давление на Минск недопустимы.

Биган также встретился с заместителями министра Сергеем Рябковым и Игорем Моргуловым. Чиновники обсуждали в том числе вопросы стратегической стабильности и российско-американское взаимодействие по содействию урегулированию ядерной проблемы Корейского полуострова, говорится в сообщении.

Замгоссекретаря США встретился с Лавровым после общения с Тихановской
Политика
Стивен Биган и Сергей Лавров<br /> &nbsp;

В интервью «Первому каналу» по итогам встречи с Биганом Лавров заявил, что в США подтвердили, что не заинтересованы в создании искусственного кризиса вокруг ситуации в Белоруссии. «Они подчеркивали свою заинтересованность в том, чтобы все внешние игроки способствовали налаживанию диалога между властью и оппозицией. Мы в ответ сказали, что поддерживаем такой подход», — отметил министр.

При этом Лавров заявил, что белорусскому руководству и народу не стоит навязывать посредников в их диалоге, «будь то ОБСЕ, ЕС, какая-то отдельная соседняя страна».

Министр подчеркнул, что обратил внимание американских партнеров на инициативу президента Александра Лукашенко о проведении конституционной реформы, о которой он неоднократно говорил. Еще до выборов, в июне, Лукашенко говорил, что ему предлагали изменения в Конституцию, но он отверг их как «недостаточно решительные». После начала протестов Лукашенко напомнил о реформе и заявил, что новый Основной закон будет принят на референдуме. Он допустил передачу президентских полномочий по новой Конституции, «но не под давлением и не через улицу».

Читайте на РБК Pro
Семь худших типов удаленных сотрудников: как с ними работать Создатель Dyson: порой надо найти абсолютно глупый способ решить проблему Кнут и морковка: почему время контрольно-палочного менеджмента прошло Трудовое право во время пандемии: FAQ от работодателей

«Я считаю, что рука протянута всем тем, кто заинтересован в стабильной, единой Белоруссии. Она, конечно, должна быть замечена оппозицией и теми нашими западными партнерами, которые этой оппозицией сейчас руководят», — прокомментировал инициативу президента Лавров.

Тихановская заявила Госдепу США о готовности к диалогу с властями
Общество
Светлана Тихановская

Перед встречей в Москве Биган побывал в Литве, где встретился с бывшим кандидатом от белорусской оппозиции Светланой Тихановской. После переговоров она сказала, что готова к диалогу о мирной передаче власти, и подчеркнула, что будущее белорусского народа должен определить только он сам в ходе новых и честных выборов.

Биган, по словам Лаврова, посчитал встречу с Тихановской полезной и отметил, что в США видят возможности вступления оппозиционного координационного совета и властей в диалог. «Мы привлекли внимание заместителя госсекретаря США С. Бигана к тому, что внутри Белоруссии, включая оппозиционные круги, немало вопросов о том, насколько легитимно был этот координационный совет сформирован. Многие его члены постфактум узнали о том, что их туда включили. <...> Нам бы очень хотелось понять, каковы все-таки политические критерии, на которых этот координационный совет хочет функционировать», — сказал Лавров.

ЦИК Белоруссии отклонила жалобы Тихановской и других кандидатов
Политика
Фото: Миша Фридман / Getty Images

О создании совета для передачи власти в стране Тихановская объявила 14 августа. В него должны были войти представители объединений, заинтересованных в диалоге, в том числе трудовых коллективов, партий, профсоюзов. 25 августа Конституционный суд Белоруссии признал создание совета незаконным, так как в Основном законе не предусмотрены нормы, разрешающие создавать общественные организации, способные пересматривать итоги президентских выборов.

В штабе Тихановской не признали итоги выборов президента, по которым победил Лукашенко. По данным штаба, выборы выиграла Тихановская. Она, а также другие кандидаты подали жалобы в ЦИК и потребовали признать выборы недействительными из-за фальсификаций. Комиссия отклонила жалобы.

Автор: Мария Лисицына
Теги: Сергей Лавров, Белоруссия, Госдеп США
Материалы по теме
Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное
Политика
Верховный суд Белоруссии отказал оппозиции в возбуждении дела по выборам
Политика
Члена совета белорусской оппозиции арестовали на десять суток
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter