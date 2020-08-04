Лукашенко назвал «подарком криминалу» возвращение Конституции 1994 года

Возвращение Конституции в редакции 1994 года равносильно «подарку криминалу». Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко. РБК вел трансляцию его выступления.

«Призыв альтернативщиков осуществить перемены через возврат к лихим девяностым и вернуть конституцию 94 года — это подарок криминалу», — сказал Лукашенко, добавив, что »никакого возврата в лихие 90-е быть не может».

В июне баллотировавшийся на пост президента Виктор Бабарико предложил провести референдум по изменениям в Конституцию республики. В качестве образца он рассматривал версию Основного закона в редакции 1994 года.

Лукашенко 4 августа напомнил, что намерен внести поправки в Конституцию. «Готовность белорусов брать на себя ответственность за судьбу страны очевидная, и степень этой ответственности установит сам народ. Но по закону! Не на улицах и площадях, а через правовые отношения. Начнем с Конституции», — указывал президент в своей предвыборной программе.

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