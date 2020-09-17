Помпео поблагодарил Литву за ее роль в ситуации вокруг Белоруссии

Госсекретарь США Майкл Помпео поблагодарил литовского министра иностранных дел Линаса Линкявичюса за помощь Литвы в обеспечении независимости Белоруссии и демократических прав ее народа. Об этом сообщаетcя на сайте Госдепа США.

«Госсекретарь выразила признательность Литве за лидерство в обеспечении независимости и территориальной целостности Беларуси и демократических прав ее народа», — говорится в сообщении.

Помпео также поблагодарил Литву за ее приверженность НАТО, вклад в международные усилия по обеспечению безопасности в Афганистане, Ираке и Ормузском проливе и запрет «Хезболлы» как террористической организации. Встреча Помпео и Линкявичюса проходила в Вашингтоне.

Страны Балтики не признали результаты выборов в Белоруссии, по итогам которых президент республики Александр Лукашенко набрал более 80% голосов, и обвинили Минск в фальсификациях, применении насилия к мирным протестующим и преследовании журналистов и политиков.