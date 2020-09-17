Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 сентября
USD ЦБ: 74,93 (-0,26) Инвестиции, 16 сен, 12:49
Курс евро на 17 сентября
EUR ЦБ: 88,86 (-0,5) Инвестиции, 16 сен, 12:49
Глава «РуссНефти» — РБК: «Отрасль находилась на пороге беды» Бизнес, 07:00 Генсек ООН заявил о выходе ситуации с коронавирусом из-под контроля Общество, 06:52 В Красноярске задержали директора клиники после гибели четырех пациентов Общество, 06:29 Как экстремалы контролируют страх РБК и Jeep, 06:06 Власти предложили упростить вывоз живых крабов из России Бизнес, 06:00 Помпео поблагодарил Литву за ее роль в ситуации вокруг Белоруссии Политика, 05:59 В ЕС предложили заморозить активы фигурантов расследований Навального Политика, 05:44 Вильфанд заявил об аномальном потеплении в четырех регионах России Общество, 05:26 В Новокузнецке неизвестные избили водителя скорой Общество, 05:02 В Монреале водитель сбил девять человек Общество, 04:44 «Роскосмос» назвал спутник Юпитера местом для создания обитаемой базы Общество, 04:25 Трамп назвал условие заключения сделки Oracle по покупке TikTok Технологии и медиа, 04:22 МИД России оценил возможность открытия границ ЕС для россиян Общество, 04:00 МИД Украины заявил о нарушении хасидами транзитных правил Белоруссии Общество, 03:32
Протесты в Белоруссии ,  
0 

Помпео поблагодарил Литву за ее роль в ситуации вокруг Белоруссии

Госсекретарь США Майкл Помпео поблагодарил литовского министра иностранных дел Линаса Линкявичюса за помощь Литвы в обеспечении независимости Белоруссии и демократических прав ее народа. Об этом сообщаетcя на сайте Госдепа США.

«Госсекретарь выразила признательность Литве за лидерство в обеспечении независимости и территориальной целостности Беларуси и демократических прав ее народа», — говорится в сообщении.

Литва заявила о подрыве доверия к ЕС из-за бездействия по Белоруссии
Политика
Фото:Александр Земляниченко / AP

Помпео также поблагодарил Литву за ее приверженность НАТО, вклад в международные усилия по обеспечению безопасности в Афганистане, Ираке и Ормузском проливе и запрет «Хезболлы» как террористической организации. Встреча Помпео и Линкявичюса проходила в Вашингтоне.

Страны Балтики не признали результаты выборов в Белоруссии, по итогам которых президент республики Александр Лукашенко набрал более 80% голосов, и обвинили Минск в фальсификациях, применении насилия к мирным протестующим и преследовании журналистов и политиков.

Правительство Литвы ранее одобрило план помощи оппозиции Белоруссии. В него входят, в том числе выделение 100 стипендий для обучения в Литве белорусских студентов и направление €100 тыс. на гуманитарную помощь республике. Вместе с Латвией и Эстонией Литва признала Лукашенко и еще 29 высокопоставленных граждан Белоруссии персонами нон-гранта.

Литва Белоруссия США Майк Помпео протесты
Материалы по теме
Литва заявила о подрыве доверия к ЕС из-за бездействия по Белоруссии
Политика
Литва одобрила план поддержки белорусскому народу
Политика
Латвия, Эстония и Литва объявили Лукашенко персоной нон грата
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter