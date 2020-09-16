Лукашенко обвинил СМИ и Telegram-каналы в подрыве доверия к государству

Александр Лукашенко (Фото: Максим Гучек / AP)

Независимые СМИ Белоруссии и Telegram-каналы сделали все, чтобы разрушить доверие народа к государству вместо того, чтобы оказать поддержку властям на фоне борьбы с коронавирусом. Такое мнение на встрече с политическим активом республики высказал президент Александр Лукашенко, сообщает БелТА.

«Власть же в этот непростой период была полностью погружена в борьбу с внезапно захлестнувшей мир пандемией вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19. Но вместо того, чтобы стать рядом в этой общемировой битве, так называемые независимые СМИ и Telegram-каналы сделали все, чтобы усложнить работу, разрушить доверие людей к государству», — сказал он.

Белорусский президент считает, что на белорусское общество, «разогретое интернет-атаками, обрушился целый набор цветных политтехнологий, заимствованных из арабского, армянского, польского, гонконгского и других протестов».

Ранее в интервью телеканалу RT Александр Лукашенко заявил о невозможности противостоять влиянию Telegram-каналов. Лукашенко отмечал, что «даже если интернет сегодня убрать, Telegram-каналы эти из Польши будут работать» и с ними не справится даже «богатая Россия».

На сегодняшний день протестные акции в Белоруссии освещают несколько Telegram-каналов. Самый крупный из них — Nexta Live (более 2 млн подписчиков). На его основателя, 22-летнего Степана Путило, в Белоруссии завели уголовное дело по статье о массовых беспорядках, в России его объявили в розыск. Сам создатель канала находится в Польше.

Акции протеста в Белоруссии продолжаются с 9 августа. Они начались после того, как в стране прошли президентские выборы.По данным ЦИК Белоруссии, одержал победу действующий президент Александр Лукашенко с результатом 80,1%. Его соперница от оппозиции Светлана Тихановская набрала 10,1% голосов. Однако в ее штабе не признали итогов выборов и потребовали мирной передачи власти. Впоследствии Тихановская уехала из Белоруссии в Литву.

Протестующие, в частности, потребовали провести новые выборы. На некоторых акциях произошли столкновения с сотрудниками правоохранительных органов, которые для разгона протестующих применяли светошумовые гранаты, резиновые пули, дубинки и другие спецсредства.