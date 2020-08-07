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Пандемия коронавируса ,  
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Лукашенко назвал пандемию COVID-19 политической и экономической войной

Александр Лукашенко во время встречи с работниками системы здравоохранения
Александр Лукашенко во время встречи с работниками системы здравоохранения (Фото: president.gov.by)

Пандемия COVID-19 — это не просто распространение болезни в мире, а политическая и экономическая война. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время вручения государственных наград работникам системы здравоохранения.

«Это политическая и, как уже сегодня видим, экономическая, даже не противостояние, а война», — цитирует его пресс-служба президента. По словам Лукашенко, все страны пытаются использовать коронавирусную инфекцию, «чтобы подняться, возвыситься и опустить других, если это у них получится».

Белоруссия справилась с COVID-19, несмотря на критиков и недоброжелателей, считает глава государства. «Их было много, остается много и будет немало», — предупредил он.

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Теги: Александр Лукашенко, коронавирус, Белоруссия
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