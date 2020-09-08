Лукашенко заявил о невозможности бороться с Telegram-каналами

Александр Лукашенко (Фото: Андрей Епихин / ТАСС)

Влиянию Telegram-каналов на политику невозможно противостоять, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью российским журналистам, пишет RT.

«А как вы противостоите Telegram-каналам? У вас есть возможность блокировать эти Telegram-каналы? Ни у кого нет, даже у тех, кто всю эту паутину придумал», — заявил Лукашенко.

Президент отметил, что «даже если интернет сегодня убрать, Telegram-каналы эти из Польши будут работать» и с ними не справится даже «богатая Россия».

«Поэтому вы не расслабляйтесь. У вас тоже скоро определенные политические события, а может быть, и на ровном месте. Знаете, мы к чему пришли вместе с российским истеблишментом и руководством? Если сегодня Беларусь рухнет, следующая будет Россия», — заключил Лукашенко

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