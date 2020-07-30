МВД Белоруссии напомнило об ответственности Telegram-каналов за посты

Администраторы Telegram-каналов несут персональную ответственность за все действия, которые они совершают в сети, в том числе, совершая призывы к нарушению порядка. Об этом заявил в эфире программы «Понятная политика» на телеканале «Беларусь 1» первый заместитель министра внутренних дел — начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич.

«Мы сталкиваемся с феноменом снятия социальных запретов, с так называемой социальной расторможенностью, когда пользователь, полагая, что он анонимен, не узнан, не распознан, думает, что с него снимаются все запреты», — сказал Казакевич (цитата по агентству БЕЛТА).

По словам замминистра, правоохранительные органы на стадии зарождения и на стадии реализации пресекают призывы к любому нарушению общественного порядка, которые прослеживаются в записях администраторов различных Telegram-каналов.

Как отметил Казакевич, мессенджеры и социальные сети — «всего лишь инструменты». По его словам, говорить об их блокировке было бы непрофессионально.

В ночь на 29 июля в Белоруссии задержали 33 человека, 32 из которых находились в санатории под Минском. По данным агентства БЕЛТА, 32 из них находились в санатории под Минском.

По данным агентства, задержанные, предположительно связаны с частной военной компанией Вагнера. Отмечается, что они привлекли к себе внимание нехарактерным для обычных российских туристов внешним видом и поведением. Кроме прочего, агентство обнародовало полный перечень с именами задержанных и датами рождения. Имена по меньшей мере девяти из указанных в нем людей совпадают с именами людей, внесенных в черный список украинского портала «Миротворец» как российские наемники.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал случившееся «чрезвычайным происшествием» и обвинил Россию в грязных намерениях.

По словам государственного секретаря Совета безопасности Белоруссии Андрея Равкова, МИД Белоруссии вызовет послов России и Украины для объяснений данного инцидента.