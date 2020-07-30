Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 июля
USD ЦБ: 72,23 (+0,32) Инвестиции, 29 июл, 13:26
Курс евро на 30 июля
EUR ЦБ: 84,91 (+0,65) Инвестиции, 29 июл, 13:26
«Ювентус» проиграл «Кальяри» в матче чемпионата Италии Спорт, 01:36 МВД Белоруссии напомнило об ответственности Telegram-каналов за посты Политика, 01:01 Дегтярев заявил о провокаторах из Грузии на митингах в Хабаровске Политика, 00:27 Роспотребнадзор посоветовал работодателям мерить температуру в сезон ОРВИ Общество, 00:26 ЦБ предупредил о риске двойного мошенничества с возвратом денег с Forex Финансы, 00:00 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 29 июля Общество, 29 июл, 23:59 В Турции допустили введение «радикальных мер» для борьбы с COVID-19 Общество, 29 июл, 23:50 Белорусский госканал узнал о просьбе россиян во время задержания Политика, 29 июл, 23:36 В США количество умерших от COVID-19 превысило 150 тыс. человек Общество, 29 июл, 23:26 Умер двукратный олимпийский чемпион по гандболу Анатолий Федюкин Спорт, 29 июл, 23:18 В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом Общество, 29 июл, 23:10 Чечня усилила санитарные меры после «небольшого всплеска» COVID-19 Общество, 29 июл, 23:09 В Краснодарском крае продлили режим повышенной готовности Общество, 29 июл, 23:02 В сенате США заявили о попытках Ротенбергов обойти санкции Политика, 29 июл, 22:38
Выборы в Белоруссии ,  
0 

МВД Белоруссии напомнило об ответственности Telegram-каналов за посты

Администраторы Telegram-каналов несут персональную ответственность за все действия, которые они совершают в сети, в том числе, совершая призывы к нарушению порядка. Об этом заявил в эфире программы «Понятная политика» на телеканале «Беларусь 1» первый заместитель министра внутренних дел — начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич.

«Мы сталкиваемся с феноменом снятия социальных запретов, с так называемой социальной расторможенностью, когда пользователь, полагая, что он анонимен, не узнан, не распознан, думает, что с него снимаются все запреты», — сказал Казакевич (цитата по агентству БЕЛТА).

По словам замминистра, правоохранительные органы на стадии зарождения и на стадии реализации пресекают призывы к любому нарушению общественного порядка, которые прослеживаются в записях администраторов различных Telegram-каналов.

Как отметил Казакевич, мессенджеры и социальные сети — «всего лишь инструменты». По его словам, говорить об их блокировке было бы непрофессионально.

Задержание «бойцов ЧВК Вагнера» в Белоруссии. Фоторепортаж
Фотогалерея 

В ночь на 29 июля в Белоруссии задержали 33 человека, 32 из которых находились в санатории под Минском. По данным агентства БЕЛТА, 32 из них находились в санатории под Минском.

По данным агентства, задержанные, предположительно связаны с частной военной компанией Вагнера. Отмечается, что они  привлекли к себе внимание нехарактерным для обычных российских туристов внешним видом и поведением. Кроме прочего, агентство обнародовало полный перечень с именами задержанных и датами рождения. Имена по меньшей мере девяти из указанных в нем людей совпадают с именами людей, внесенных в черный список украинского портала «Миротворец» как российские наемники.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал случившееся «чрезвычайным происшествием» и обвинил Россию в грязных намерениях.

По словам государственного секретаря Совета безопасности Белоруссии Андрея Равкова, МИД Белоруссии вызовет послов России и Украины для объяснений данного инцидента. 

Теги: Белоруссия, Telegram-каналы
Материалы по теме
Лукашенко поручил запросить у России объяснений по поводу «боевиков ЧВК»
Политика
МИД Британии обвинил Россию в попытке вмешательства в выборы
Политика
Посольство получило уведомление о задержании 32 россиян в Белоруссии
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter