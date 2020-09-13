Акция протеста в Минске. Фоторепортаж

В Минске 13 сентября началась очередная протестная акция — «Марш героев». СМИ и Telegram-каналы пишут о сотнях тысяч участников. МВД насчитало 3 тыс. человек, 250 из которых задержали. Как прошла акция — в фоторепортаже РБК

Задержания демонстрантов в Минске начались еще до начала протестных акций

По данным МВД республики, в столице 17 «очагов протестов» с общим числом участников около 3 тыс. СМИ сообщают о сотнях тысяч митингующих

Протестующие перекрыли главную улицу города — проспект Независимости. В центре Минска не работает мобильный интернет

Участники несанкционированного шествия шли в сторону резиденции Александра Лукашенко — к Дворцу независимости

К Дворцу независимости были стянуты бронетехника и водометы, в округе очевидцы заметили милицейские внедорожники, автобусы и автозаки

Митингующие скандировали лозунги «Руки прочь от Белоруссии!» и «Лукашенко в автозак!». Часть из них направились в район Дрозды, где находятся дома сотрудников администрации президента и чиновников правительства

Правозащитники из центра «Весна» сообщают, что в Минске уже задержаны несколько десятков человек