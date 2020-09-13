Протесты в Белоруссии , 13 сен, 17:18
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Акция протеста в Минске. Фоторепортаж
В Минске 13 сентября началась очередная протестная акция — «Марш героев». СМИ и Telegram-каналы пишут о сотнях тысяч участников. МВД насчитало 3 тыс. человек, 250 из которых задержали. Как прошла акция — в фоторепортаже РБК
Задержания демонстрантов в Минске начались еще до начала протестных акций
По данным МВД республики, в столице 17 «очагов протестов» с общим числом участников около 3 тыс. СМИ сообщают о сотнях тысяч митингующих
Протестующие перекрыли главную улицу города — проспект Независимости. В центре Минска не работает мобильный интернет
Участники несанкционированного шествия шли в сторону резиденции Александра Лукашенко — к Дворцу независимости
К Дворцу независимости были стянуты бронетехника и водометы, в округе очевидцы заметили милицейские внедорожники, автобусы и автозаки
Митингующие скандировали лозунги «Руки прочь от Белоруссии!» и «Лукашенко в автозак!». Часть из них направились в район Дрозды, где находятся дома сотрудников администрации президента и чиновников правительства
Правозащитники из центра «Весна» сообщают, что в Минске уже задержаны несколько десятков человек
Акции протеста проходят также в других городах республики — Жодино, Гродно, Бресте, Могилеве