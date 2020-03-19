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Лукашенко назвал психозом ситуацию с коронавирусом

По словам белорусского лидера, его беспокоит ситуация с другими инфекциями, от которых умирают сотни людей
Александр Лукашенко (Фото: Петр Сивков / ТАСС)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с руководителями медицинских служб страны обсудил ситуацию с распространение коронавируса.

«Особенно это важно в условиях коронавирусного психоза», — цитирует главу государства агентство «БелТА».

Лукашенко отметил, что, хотя Всемирная организация здравоохранения и объявила пандемию, для Белоруссии «это не имеет никакого значения», поскольку здесь и раньше внимательно относились к борьбе с разного рода инфекциями. Он отметил, что «вирус поселился» почти во всех странах, но есть разница между Северной Африкой, где заразился один, и Италией, где погибли 475 человек.

Президент высказал мнение, что самая страшная эпидемия в мире — паника, и призвал бороться не только с COVID-19, но и с другими болезнями.

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«В конце зимы — начале весны в Беларуси, как и во всем мире, идет подъем сезонных инфекций. Меня это больше всего беспокоит», — отметил Лукашенко и напомнил, что из-за заболеваний органов дыхания только за первые два месяца прошлого года в стране погибли 498, а в начале этого года — 328 человек.

17 марта, комментируя ситуацию с коронавирусом, Лукашенко предложил чаще мыть руки, вовремя завтракать, обедать и ужинать, а также ходить в баню и для профилактики выпивать водку: «Я человек непьющий, но в последнее время в шутку говорю, что водкой надо не только руки мыть, но, наверное, и в день 40–50 грамм в пересчете на чистый спирт [ее выпивать], травить этот вирус. Но не на работе».

Накануне белорусские власти сообщили, что число инфицированных коронавирусом нового типа в стране достигло 51. У большинства инфекция проходит бессимптомно, но ее наличие выявили тесты. Ни одного смертельного случая вследствие этой болезни в республике пока не зафиксировано.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Александр Лукашенко, Белоруссия, коронавирус
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