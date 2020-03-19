Лукашенко назвал психозом ситуацию с коронавирусом

По словам белорусского лидера, его беспокоит ситуация с другими инфекциями, от которых умирают сотни людей

Александр Лукашенко (Фото: Петр Сивков / ТАСС)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с руководителями медицинских служб страны обсудил ситуацию с распространение коронавируса.

«Особенно это важно в условиях коронавирусного психоза», — цитирует главу государства агентство «БелТА».

Лукашенко отметил, что, хотя Всемирная организация здравоохранения и объявила пандемию, для Белоруссии «это не имеет никакого значения», поскольку здесь и раньше внимательно относились к борьбе с разного рода инфекциями. Он отметил, что «вирус поселился» почти во всех странах, но есть разница между Северной Африкой, где заразился один, и Италией, где погибли 475 человек.

Президент высказал мнение, что самая страшная эпидемия в мире — паника, и призвал бороться не только с COVID-19, но и с другими болезнями.