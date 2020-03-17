Лукашенко предложил бороться с коронавирусом при помощи водки и сауны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время согласования назначений руководителей местных органов власти 16 марта перечислил несколько способов по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает телеканал СТВ («Столичное телевидение»).

В частности, белорусский лидер предложил чаще мыть руки, вовремя завтракать, обедать и ужинать, а также ходить в баню и для профилактики выпивать водку.

«Я человек непьющий, но в последнее время в шутку говорю, что водкой надо не только руки мыть, но, наверное, и в день 40-50 грамм в пересчете на чистый спирт — травить этот вирус. Но не на работе», — добавил глава государства.

По итогам утверждения должностных назначений Лукашенко пожелал своим коллегам здоровья, а также посоветовал им сходить в сухую сауну, сославшись на то, что вирус погибает при 60 градусах.

Говоря о принимаемых в стране мерах на фоне распространения болезни белорусский президент отметил работу медицинского персонала. Он также призвал сограждан не поддаваться панике и сосредоточиться на работе.

«Люди на тракторе работают, никто не говорит про вирус. Там трактор вылечит всех! Поле всех лечит!» — заключил глава государства.

16 марта Россия закрыла границу с Белоруссией для передвижения граждан с целью предотвращения массового распространения инфекции. Из-за решения российских властей МИД Белоруссии выразил сожаление. В ведомстве отметили, что белорусская сторона ждет от России конкретной информации о параметрах выполнения введенного ограничения.

Первый случай заражения коронавирусом в Белоруссии был выявлен в конце февраля. Носителем инфекции оказался прибывший в страну иранский студент, приехавший из Баку.

Согласно последним данным минздрава Белоруссии, число заразившихся коронавирусом в стране достигло 36 человек.