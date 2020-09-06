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Отравление Навального ,  
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Земан не увидел связи между отравлением Навального и «Северным потоком-2»

Милош Земан
Милош Земан (Фото: Michal Krumphanzl / CTK / ZUMA Press / ТАСС)

Президент Чехии Милош Земан прокомментировал призывы в адрес немецкого правительства прекратить строительство газопровода «Северный поток-2» из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом он заявил в интервью чешскому телеканалу Prima.

«Не вижу никакой взаимосвязи с завершением строительства газопровода «Северный поток-2», — сказал глава государства.

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При этом Земан подчеркнул, что у мировой общественности есть все основания требовать проведения независимого расследования по факту отравления оппозиционера. «В интересах всех, включая Россию, чтобы это дело было расследовано и объяснено», — сказал он.

Кроме того, Земан сравнил отравление Навального с отравлением Юлии и Сергея Скрипалей в 2018 году. Президент предположил, что организатором покушения мог быть тот же человек или организация, что и в случае со Скрипалями.

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С момента госпитализации политика в адрес правительства Германии неоднократно звучали требования прекратить строительство «Северного потока-2». В частности, подобные предложения высказывали экс-лидер фракции ХДС/ХСС в бундестаге и кандидат на пост главы партии Фридрих Мерц, партия «Союз 90/ Зеленые» и американский сенатор-республиканец от штата Арканзас Том Коттон.

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявляла, что не видит в этом необходимости. По ее мнению, связывать отравление Навального и строительство газопровода нецелесообразно. Москва поддержала позицию Меркель и заявила, что данные требования не основываются на конкретных фактах.

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Навального госпитализировали в омскую больницу 20 августа. Спустя два дня его перевезли на лечение в Берлин, в клинику «Шарите». В начале сентября правительство Германии сообщило, что в организме политика найдены следы яда из группы «Новичок». В тот же день Меркель заявила, что Россия обязана дать объяснения по сложившейся ситуации, и назвала отравление попыткой заставить оппозиционера замолчать.

Теги: Милош Земан, Чехия, Алексей Навальный, Северный поток-2
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