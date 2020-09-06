Земан не увидел связи между отравлением Навального и «Северным потоком-2»

Милош Земан (Фото: Michal Krumphanzl / CTK / ZUMA Press / ТАСС)

Президент Чехии Милош Земан прокомментировал призывы в адрес немецкого правительства прекратить строительство газопровода «Северный поток-2» из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом он заявил в интервью чешскому телеканалу Prima.

«Не вижу никакой взаимосвязи с завершением строительства газопровода «Северный поток-2», — сказал глава государства.

При этом Земан подчеркнул, что у мировой общественности есть все основания требовать проведения независимого расследования по факту отравления оппозиционера. «В интересах всех, включая Россию, чтобы это дело было расследовано и объяснено», — сказал он.

Кроме того, Земан сравнил отравление Навального с отравлением Юлии и Сергея Скрипалей в 2018 году. Президент предположил, что организатором покушения мог быть тот же человек или организация, что и в случае со Скрипалями.